Luto no movimento comunitário com a morte de Nagibe Alabi

Ele estava em tratamento de saúde e deixa um legado marcado pela alegria e pelo trabalho comunitário, gerando grande comoção entre familiares, amigos e vizinhos.

Nascido e criado no bairro Macedo, Nagibe era filho de Emilio Alabi, libanês que migrou para o Brasil junto com o pai do ex-prefeito Adão Houayek, Paulo Houayek, estabelecendo-se como comerciante na cidade. Nagibe iniciou sua vida pública no esporte, sendo um dos fundadores do Sindicato Futebol Clube e também da Escola de Samba Acadêmicos do Pôr do Sol. Atuou como atleta por várias décadas no futebol amador, ganhando reconhecimento como grande jogador e como uma figura carismática, sempre próxima das pessoas.

Ao longo de décadas, trabalhou como comerciário, sendo funcionário da CAAL, onde construiu sólidas amizades. Aposentou-se após longa dedicação ao setor e manteve forte participação no Sindicato da Alimentação.

Mudou-se para o bairro Prado, onde constituiu família e exerceu por muitos anos a função de presidente da Associação de Moradores, cargo que ocupava com grande respeito da comunidade. Segundo a vice-presidente do bairro Prado, Lola Madeira, Nagibe era um líder nato. “Moro há 12 anos na Prado, e todo esse tempo ele foi presidente. Hoje sou vice dele. A comunidade perde um grande líder. Embora fosse do bairro Macedo, morava na Prado com sua família”, afirmou.

Nagibe também contribuiu na programação de rádio e integrou a União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), sendo lembrado pela postura ativa e comprometida com as causas comunitárias. Seu nome era reconhecido por todos os prefeitos, pela capacidade de dialogar com diferentes setores e por sempre buscar melhorias para os moradores – destacou também o líder comunitário e coordenador da Defesa Civil, Adão Roberto.

O ex-vereador e professor Renato Costa enfatizou sua trajetória como parceiro no esporte e na política. “Ele deixa uma lacuna muito grande entre um número expressivo de amigos. Era uma pessoa querida pela população, trabalhou muito pela comunidade”, disse.

O amigo Celeni Viana, colega de trabalho na CAAL, expressou sua homenagem em mensagem carregada de emoção. “Amigo Nagibe Alabi vai com Deus, meu colega de CAAL, tremendo parceiro de lutas e de futebol. Deus conforte e console teus familiares. Tua história está gravada no coração de quem te conheceu. Vai na paz, amigão. Fico com a imagem de tua alegria, embora triste pela notícia.”

Nagibe Alabi deixa esposa, filhos e uma legião de amigos e admiradores. Seu legado permanece registrado na memória coletiva de Alegrete, como exemplo de dedicação comunitária, alegria e humanidade.