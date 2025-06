Luz mais cara| RGE tem novas tarifas de energia elétrica aprovadas pela ANEEL

Share on Email

diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou o Reajuste Tarifário Anual (RTA) da RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. em reunião de diretoria realizada nesta terça-feira (17/6). A distribuidora atende cerca de 3,18 milhões de unidades consumidoras em 381 municípios gaúchos, incluindo Alegrete.

Confira os novos índices, que estão em vigor na tabela abaixo:

Empresa Consumidores residenciais B1 RGE 14,11%

Baixa tensão em média Alta tensão em média Efeito médio para o consumidor 14,14% 8,06% 12,39%

Os índices foram impactados pelos custos com encargos setoriais, aquisição de energia, atividades de distribuição e de componentes financeiros de processos anteriores que irão impactar o atual processo tarifário.

A Revisão Tarifária Periódica (RTP) e o Reajuste Tarifário Anual (RTA) são os dois processos tarifários mais comuns previstos nos contratos de concessão. O processo de RTP é mais complexo – nele são definidos: o custo eficiente da distribuição (Parcela B); as metas de qualidade e de perdas de energia; e os componentes do Fator X para o ciclo tarifário. Já o processo de RTA é mais simples e acontece sempre no ano em que não há RTP.

Nesse processo, é atualizada a Parcela B pelo índice de inflação estabelecida no contrato (IGP-M ou IPCA) menos o fator X (IGP-M/IPCA – Fator X). Em ambos os casos são repassados os custos com compra e transmissão de energia e os encargos setoriais que custeiam políticas públicas estabelecidas por meio de leis e decretos.