Madeiras usadas em reforma da Ponte do Capivari foram furtadas no fim de semana

Compartilhe









152 Shares

Na manhã desta segunda-feira(3), Jarbas Oliveira, encarregado pela reforma na plataforma da ponte do Capivari, entrou em contato com o PAT para falar sobre o furto e vandalismo ocorrido no local.

Jarbas comentou que há 10 dias uma equipe, do DAER, estava trabalhando na ponte, que fica na ERS 507, para realizar a troca das madeiras que apresentavam avarias e colocavam em risco o tráfego dos veículos.

Ele destacou que o processo licitatório e, também, a madeira que é de eucalipto e tem uma medida de no mínimo cinco metros e meio, demanda tempo para ser adquirida o que às vezes dificulta um pouco o trabalho de imediato.

Porém, para surpresa da equipe que foi ao local, nesta manhã, para dar sequência ao trabalho boa parte das madeiras tinham sido furtadas, no mínimo sete longarinas que estavam pregadas na ponte.

Jarbas explica que essa madeira é responsável por dar segurança aos veículos, pois fica na lateral. São guias utilizadas para proteção das rodas – sintetizou.

Ele argumentou que a obra ficou parada em razão da dificuldade de conseguir a madeira, mas a expectativa era de ser concluída ainda esta semana. Para o funcionário, o furto deve ter ocorrido durante o final de semana.

Jarbas ainda citou que os cones que sinalizavam a interrupção da ponte foram danificados e retirados do local. “Toda madeira e que foram 50 peças de uma metragem, mais 12 e 30 de outra, teve um custo de 70 mil reais, isso em um processo que demanda tempo. Essa situação é lamentável” – destacou

“Essa é uma obra que vem sendo solicitada pelos produtores, moradores que passam por ali entre outros veículos que necessitam do tráfego. Tem o desvio, mas quando chove, já é um problema” – comentou.

Se alguém tiver informações sobre a localização ou a venda de madeiras, favor informar ao DAER ou Brigada Militar.