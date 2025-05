Mãe agradece rede de solidariedade após morte repentina do filho em Santa Catarina

A líder comunitária e presidente do bairro Emílio Zuneda, Adriana Ribeiro, entrou em contato com o PAT para expressar sua gratidão a familiares, amigos e pessoas desconhecidas que contribuíram com apoio emocional e financeiro após a morte repentina do filho, Patrick Ribeiro, de 29 anos. O jovem faleceu em Santa Catarina, onde estava trabalhando, e o auxílio coletivo foi essencial para viabilizar o translado do corpo, o velório e o sepultamento em Alegrete.

Adriana relatou que a última conversa com o filho ocorreu na noite anterior à confirmação da morte. Patrick havia enviado uma mensagem dizendo: “Te amo, minha veinha”. No dia seguinte, ela recebeu a informação de que um homem sem documentos havia sido encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A identificação foi possível devido as tatuagens, entre elas uma que simbolizava a relação entre mãe e filho.

Segundo informações repassadas à família, Patrick teve um mal súbito em uma loja de conveniência e faleceu em decorrência de um infarto fulminante, às 5h da última segunda-feira(28). Ele trabalhava como cozinheiro em um restaurante, atividade na qual vinha se destacando profissionalmente. As circunstâncias pelas quais se encontrava sem documentos no momento do óbito ainda não foram esclarecidas.

Diante da situação, uma campanha de arrecadação de valores foi divulgada com o objetivo de custear o translado do corpo e as cerimônias fúnebres. Em poucas horas, o valor necessário foi atingido graças à mobilização de uma rede de solidariedade formada por pessoas próximas e desconhecidas, que também enviaram mensagens de apoio.

Adriana informou que optou por não citar nomes em seu agradecimento para evitar qualquer injustiça, mas destacou que não há como mensurar o impacto da ajuda recebida. A despedida de Patrick foi breve, mas, segundo ela, foi possível dar um último adeus ao filho.

“Sem essa corrente de solidariedade, empatia e amor ao próximo, não teria sido possível sepultá-lo aqui”, disse Adriana. Ela finalizou deixando uma mensagem de agradecimento: “Que Deus abençoe todos que ajudaram”.