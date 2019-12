Mãe alegretense está na abertura da novela das 9 da Globo

“Foi uma coincidência. Fui na Feira e acabei aparecendo na abertura da novela” – falou a cirurgiã alegretense Renata Cavalli Cavichioli de 32 anos.

Todas as noites entre todas as imagens da abertura da novela das 9, Amor de Mãe, que iniciou no último dia 25/11 é possível ver a beleza da alegretense. Em entrevista ao PAT, por telefone, a simpatia e o carinho da cirurgiã se sobressaem. Muita atenciosa, ela dividiu seu tempo entre os compromissos profissionais e a família para falar dessa situação que julgou totalmente inusitada.

Renata disse que foi muita coincidência. Ela reside com a família, o esposo, cirurgião cardíaco Estevan Letti, de 36 anos, e a filha Cecília Letti de 1 ano e dois meses no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. Na rua, em frente à residência, todas as terças-feiras tem uma Feira Orgânica, pela manhã.

A médica faz as compras das necessidades da semana e aproveita para passear com Cecília, pois à tarde trabalha no hospital. Ao chegar na feira, naquele dia, no mês de outubro, foi abordada por uma senhora que questionou se poderia tirar fotos dela e da filha, além de gravar um vídeo. Naquele momento, gravavam cenas do dia-a-dia para que, depois fosse analisada e poderia sair na abertura da novela Amor de Mãe. Renata lembra que a senhora fez algumas perguntas sobre o que era ser mãe, quais os desafios do cotidiano e, no final pediu pra olhar pra câmera e ficar pensando na Cecília. Essa foi a imagem selecionada.

A médica comentou que ao assinar a autorização de imagem dela e da filha, a senhora disse que as imagens poderiam não ser selecionadas e, se fosse, ela iria receber um e-mail. Como isso não ocorreu, a alegretense não imaginou que fosse aparecer. Mas para surpresa de Renata, na estréia da nova novela, a mãe e amigas ligaram para dizer que ela estava na abertura. ‘É estranho e ao mesmo tempo legal” – comentou.

Um pouco mais sobre a alegretense:

Renata é filha de Fernando Cavichioli e Marta Cavalli. Ela saiu de Alegrete, há 12 anos, na conclusão do ensino médio, para fazer cursinho em Santa Maria e posteriormente a faculdade em Santa Cruz. Os estágios foram realizados em Porto Alegre e fez especialização em cirurgia geral e do aparelho digestivo que concluiu este ano. Ela reside há seis anos em Porto Alegre e trabalha no hospital Ernesto Dorneles.

Ela disse que sempre que possível estava presente em Alegrete para ver amigos e a família, mas depois do nascimento da filha, o espaço ficou um pouco mais distante entre uma viagem e outra. Muito se deve ao tempo e por ser cansativo para a pequena. Mas a avó materna está sempre por perto.

O sorriso, a beleza e a simpatia da mãe alegretense estão diariamente na abertura da novela Amor de Mãe, na Globo

Flaviane Antolini Favero