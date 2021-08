Mãe conta com muita solidariedade para realizar exame no filho autista

Batalhadoras, Guerreiras e heroínas. São alguns dos adjetivos usados para descrever a maternidade, sempre associados à força e à superação.

Essa definição resume bem a saga da alegretense Daniele Martins Dias, mãe do Pietro de 11 anos e do Davi de 3 anos. Em uma entrevista ao PAT, ela falou sobre a gratidão num dia muito difícil em que precisava realizar uma ressonância no caçula, com suspeita de autismo severo, e saiu de Alegrete com a promessa de ter o restante do valor depositado e com apenas a metade do valor em mãos. Porém, a fé desta mãe foi maior, assim resume.

Ela chegou em Porto Alegre para fazer uma ressonância, onde o diagnóstico vai ser fundamental para o filho pois ao que tudo indica, ele tem autismo severo. Muito agressivo e com crises cada vez mais regulares, mesmo tomando medicações, Davi precisava deste exame para que a mãe possa realizar outros encaminhamentos através do SUS. Há cerca de quatro meses, Daniele disse que o filho teve uma crise grave dentro de um supermercado e foi quando ela, que tinha como uma possibilidade passou a enxergar como uma realidade o autismo do filho. Desde então, a peregrinação para buscar informações, consultas, especialistas e pessoas que possam acompanhar o filho, iniciou. Ela pontua que Davi já faz acompanhamento com psicopedagoga, fonoaudióloga e também com Neuropediatra. Entretanto, até o momento, tudo tem sido particular em razão do Município não ter no momento atendimento de médico especialista e, também, pela espera que seria, segundo ela, cerca de um ano para que o filho tivesse a primeira avaliação. Mas o menino também passou a ter convulsões.

Idosa, de 79 anos, ficava sozinha trancada em casa; às vezes sem alimentação

A situação toda se resume na solidariedade. Desesperada por não ter os quase 2 mi lreais para o exame, Daniele passou a fazer uma campanha de uma rifa para tentar buscar o valor, procurou pelos vereadores e ressalta que foi atendida pelo Fabio Perez(Bocão) e João Leivas. O vereador João Leivas inclusive falou com Deputado Márcio Biolchi e Cristiane sua chefe de gabinete, que a ajudaram na hospedagem. Daniele também acrescenta a ajuda do Município, através da Secretaria de Assistência Social, pois foi desta forma que conseguiu as passagens. Entretanto, o anjo dessa história tem um nome, Carmen Hoffman, a proprietária da bombonierie Delicatti. Ao saber da necessidade dela, promoveu campanhas nas redes sociais que também foram abraçadas pela empresária Silvana Leite (Art Mil), Rádio Alegrete e centenas de pessoas anônimas que colaboraram e ela conseguiu fazer o exame no filho.

Davi Martins Dias – autismo

“Quando eu cheguei lá com apenas parte do valor, mas com exame marcado, eu tinha muita fé que iria dar certo. Comecei a ligar para todas as pessoas possíveis e com a ajuda da Carmem e todas as demais, meu filho pode realizar o exame. Isso jamais vou esquecer. Sou mãe, separada, com um trabalho autônomo e uma busca incessante para aprender mais sobre o autismo.

Réu acusado de tentativa de homicídio foi absolvido, mas condenado por outro crime

No início, até mesmo eu não queria ver o que, no fundo, já sabia que era uma realidade. Precisamos de mais ações sobre o assunto, precisamos de um médico neuropediatra na cidade. São muitas crianças com o mesmo Transtorno do Espectro Autista na cidade; Além da ressonância, aqui não há como fazer em crianças. Tenho uma sorte grande porque sempre tive o suporte da escola dele, Palmira Palma”- afirma. Assim como, pode contar com o apoio do pai, da mãe que está no RJ, mas auxilia como pode financeiramente e do irmão. Entretanto, nem sempre Davi aceita ficar com outra pessoa, o centro sempre é a mãe, pontua.

Daniele – mãe- Davi Martins Dias – autismo

Destacando essa história, Daniele salienta que aceitou falar para deixar um recado a todas as mães que passam por dificuldades e que sabe o quanto a luta é diária. Também para externar a gratidão para todos que fizeram com que a sua coragem não fosse em vão, assim como, sua fé. Como o exame do Davi foi realizado em um horário diferente do inicial, pois ela precisou esperar completar todo valor, que foi arrecadado em um tempo recorde de uma hora, o que não conseguiu em um mês, Daniele vai precisar retornar a Porto Alegre no dia 23 para saber do resultado de forma “oficial”, pois já foi previamente falado sobre a recorrente crise de convulsão que Davi tem. “Vou retornar para ter o diagnóstico feito pelo neuro e, desta forma, conseguir mais amparo e tratamento para ele pelo SUS. Exceto a psicopedagoga que é apenas particular. Atualmente tudo é particular e pesa bastante – acrescentou.

Quem quiser auxiliar pode comprar rifa de uma cesta(café da manhã), que está sendo vendida na Bombonierie Delicatti ou entrar em contato através do número 55 99702-0181. O sorteio será nesta sexta-feira.

Para finalizar, Daniele com os olhos cheios de lágrimas acrescentou que ainda existe muito preconceito em relação às crianças com Transtorno do Espectro Autista . E cita que é preciso mais empatia, pois eles precisam ser compreendidos, principalmente em momento de crise. Também se emociona em dizer que recebeu muitos “nãos” pelo fato do pai ser militar. Porém, enfatiza que ele a ajuda como pode, mas a renda dela é baseada em seu trabalho autônomo e as pessoas não podem confundir, nem julgar pelo que não sabem. Fica a sua gratidão por todos e cada centavo doado para conseguir realizar o exame do filho.