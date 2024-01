Mãe de Matteus diz que o filho terá muita obstinação nas provas do BBB

A mãe de Matteus Amaral, o alegretense de 27 anos anunciado como participante do grupo pipoca no BBB24, concedeu uma entrevista à reportagem do PAT, compartilhando a alegria e as dificuldades que marcaram a trajetória do filho até o ingresso no reality show.

Luciane Amaral, ressaltou a imensa felicidade ao ver seu filho realizar um sonho tão almejado. Ela compartilhou detalhes de uma jornada desafiadora, mencionando que o pai de Matteus a abandonou quando ela tinha apenas 16 anos, grávida de cinco meses. Nesse momento, tanto ela quanto mãe assumiram a responsabilidade pela criação do jovem.

Foi somente aos 4 anos de idade que Matteus conheceu Luciano Cunha, seu padrasto, que se tornou uma figura paterna fundamental em sua vida. Luciane destaca o papel crucial de Luciano na construção do caráter do filho, descrevendo-o como um homem exemplar, educado e maravilhoso.

Matteus, de acordo com Luciane, já havia feito inscrição no BBB no ano de 2022 para a edição de 2023, chegando até as etapas finais da seleção, mas não foi escolhido. Ela ressalta a crença do filho no tempo de Deus e sua devoção, enfatizando que o Brasil terá a oportunidade de conhecer o homem humilde, simples e batalhador que ele é.

A mãe de Matteus compartilha sua emoção ao imaginar a alegria do filho, que, segundo ela, ainda não deve ter assimilado completamente a notícia. Luciane acrescenta que o principal objetivo de Matteus é proporcionar uma condição de vida melhor para ela e para a avó materna, que desempenhou um grande papel em sua criação.

Ela descreve Matteus como um jovem leve, alegre e de bom coração, reconhecendo sua teimosia, que, acredita, o impulsionará a não desistir facilmente nas provas do reality show.

Sobre a participação em concursos de beleza, Luciane revela que a ideia de inscrever Matteus surgiu quando ela viu uma publicação para um concurso de mister. Mesmo sem o conhecimento do filho, ela o inscreveu, e após algum relutância inicial, Matteus concordou em participar. Com o apoio da comunidade local, empresas, Câmara de Vereadores e Prefeitura, conseguiram angariar patrocínio para sua participação.

Luciane destaca que os concursos ajudaram Matteus, inicialmente tímido, a desenvolver habilidades de falar diante das câmeras. Ela menciona que o filho, apaixonado pelo campo, aprendeu todas as lides campeiras com seu padrasto e continua auxiliando-o nas folgas da faculdade.

A repercussão da participação do alegretense no BBB24 foi imediata nas redes sociais. Sua conta no Instagram, que contava com pouco mais de 3 mil seguidores, ganhou mais de 60 mil em poucas horas. A mãe ressalta o engajamento social do filho, que participou de diversas ações sociais ao longo do tempo.

A cidade de Alegrete vive um clima de efervescência, enquanto o estado do Rio Grande do Sul demonstra apoio ao gaúcho que representará a região no BBB24. Amigos, conhecidos e alegretenses manifestam seu apoio a Matteus, inclusive aqueles que não acompanhavam o programa anteriormente, mas agora prometem torcer por ele. A jornada de Matteus Amaral no reality show certamente será acompanhada de perto por uma legião de admiradores e torcedores.