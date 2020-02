Mãe de suspeito de matar família em Porto Alegre também é denunciada pelas mortes

O crime aconteceu no dia 26 de janeiro na Estrada do Varejão. Após uma briga de trânsito, Dionathá teria atirado contra o casal Rafael Zanetti Silva, 46 anos, e Fabiana da Silveira Innocente Silva, 44 anos, e o filho deles, Gabriel da Silveira Innocente Silva, 20 anos. Ele foi preso dois dias depois .

Há duas semanas, Dionathá virou réu após a Justiça aceitar denúncia do MP feita pela promotora de Justiça Lúcia Callegari. O pedido, desta vez, é uma complementação ao processo, assinada pelo promotor de Justiça Eugênio Amorim.

Ele entendeu que Neuza teria sido a responsável por levar a arma até a discussão, além de atirar sem direção e não impedir que o filho pegasse a arma. De acordo com o promotor, houve omissão, o que colaborou para a prática do crime.

No entendimento da promotora Lúcia Callegari, os três homicídios e as duas tentativas de homicídio foram triplamente qualificados: por motivo fútil, resultando em perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

“Fútil o motivo do crime, pois praticado em razão de ter ocorrido uma batida na lateral do veículo momentos antes, motivo banal e desproporcional para o delito praticado. O delito foi praticado mediante perigo comum, pois realizado em local e horário de circulação de pessoas, próximo a estabelecimentos comerciais e a residências, o que poderia ter colocado em risco a vida de diversas pessoas. O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, já que foram surpreendidas pela atitude do denunciado, que sacou a arma de fogo e desferiu disparos, dificultando reação de defesa ou fuga”, explicou o MP.