Mãe denuncia filha e netos em cárcere privado em Alegrete

A Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos Policiais da Operação Hórus, sob a coordenação do Delegado de Polícia Maurício Arruda, recebeu um pedido de socorro da cidade de São Borja.

Conforme informações dos policiais, uma mulher informou que a filha de 20 anos e os seus dois netos (1 ano e 3 anos), vieram para Alegrete, juntamente com o companheiro(genro).

Porém, assim que chegaram aqui, o acusado passou a manter a vítima e os dois filhos sob cárcere privado, isto já ocorria há 15 dias. As duas crianças não são filhas do indivíduo que também constantemente os agredia fisicamente.

Na sexta-feira, a filha conseguiu fugir e ligou para a mãe na cidade de São Borja pedindo socorro. Quando os Policiais do Setor de investigações encontraram a vítima, ela estava transtornada e amedrontada e mostrou aos policiais as diversas lesões que a criança de 1 ano apresentava.

Os Policiais Civis levaram a mulher e os dois filhos para a UPA onde foram atendidos. Na sequência saíram em busca do autor.

No bairro Promorar, quando o autor das agressões, natural de São Borja, notou a presença dos policiais se escondeu e dispensou um facão, porém, foi encontrado e preso.

Ele informou que está em Alegrete para trabalhar numa lavagem de carros. Na identificação, os policiais verificaram que o acusado já possuía um histórico de agressão a crianças, além de passagens policiais pelos crimes de ameaça, violência doméstica, tráfico ilícito de drogas, ameaça (Lei Maria da Penha), vias de fato (Lei Maria da Penha), tráfico e Associação ao Tráfico de drogas e lesão corporal.