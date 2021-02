Mãe denuncia que o pai desapareceu com os filhos do casal; a menina, dependente de medicamento, não está tomando o remédio

Compartilhe















Mulher acusou ex- marido de desaparecer com os filhos e colocar a vida da primogênita em risco pela falta de uma medicação, de suma importância, que a filha faz uso.

Segundo registro policial, a mãe procurou o Conselho Tutelar e o poder judiciário na tentativa de que a criança não fosse prejudicada devido ao prazo que precisa ministrar o remédio. A mulher disse que há cinco anos está separada do acusado, porém a guarda dos dois filhos, de 11 e 8 anos, é compartilhada. Ela ficou com a guarda e o companheiro tem direito a visitas. Nesta situação em questão, ele foi informado sobre os medicamentos que a filha de 11 anos deve tomar, um deles é diário e o outro a cada 28 dias.

Entretanto, perto do período em que a criança deveria fazer a medicação, a mãe passou a alertar o pai, pois os filhos estão na companhia dele em razão das férias. Contudo, segundo a mulher, o homem fez pouco caso e no dia 8, que a menina deveria tomar o medicamento, o pai sumiu com os filhos, não sendo localizado, nem pessoalmente ou por telefone. A mãe ressalta que o juiz emitiu um intimação para que ele fosse prestar esclarecimentos, mas o oficial de justiça não o encontrou. A mulher segue enviando mensagem e o ex- marido visualiza, mas não responde. Ela também acrescentou que a medicação da filha é fornecida pela Secretaria de Saúde do Estado pelo Programa Medicação de alto custo.

A mãe reside com os filhos no bairro Saint Pastous, em Alegrete.