Mãe é presa por esconder recém-nascido em armário e causar morte do bebê

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante, nesta sexta-feira (27), após esconder um bebê em um guarda-roupa, ocasionando a morte do recém-nascido, em Machados, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a criança foi deixada em uma bolsa, dentro do armário, logo após o parto, ocorrido na terça-feira (24), véspera de natal.