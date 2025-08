Mãe joga filho de 9 meses do segundo andar em Santo Ângelo

O chamado dava conta de que uma mulher ameaçava jogar o próprio filho, de apenas 9 meses, do segundo andar da residência onde morava.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados de que a mãe já havia arremessado a criança da sacada do imóvel. Felizmente, o pai da criança conseguiu aparar o bebê nos braços, evitando que ele sofresse qualquer ferimento. Imediatamente, ele levou o filho à emergência do hospital para avaliação médica.

Logo após o ato, a mulher também se lançou do segundo andar do prédio. Ela foi socorrida no local e encaminhada ao hospital, queixando-se de dores no membro inferior esquerdo. Seu estado de saúde não foi detalhado pelas autoridades médicas até o momento.

A Brigada Militar prestou apoio durante toda a ocorrência, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil para apurar as motivações do ato.

Com informações do Portal Pural News e Rafael Nemitz!