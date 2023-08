Mãe relata dificuldade de escolas identificarem alunos superdotados ou com altas habilidades

A mãe de dois filhos, diz que teve um problema no município, justamente porque a escola (e principalmente a secretaria de educação) não sabem como funciona essa inclusão.

– Tive que levar o menino para o Estado, porque o município está completamente indo contra as leis. O discurso de inclusão fica no discurso. E o mito de genialidade só piora tudo”, atesta.

Conta essa mãe que já escutou tanta abobrinha de educadores, direção, pedagogas como as da secretaria de educação, destacando que o caminho é a informação. Como não é transtorno ou doença, não tem CID, então não tem diagnóstico, nem laudo e, sim, identificação. Se faz a identificação em altas habilidades/superdotação.

Joacir Parcianello, produtor e empresário, morre aos 50 anos

No Brasil não tem diferença os termos, então altas habilidades é o mesmo (sinônimo) de superdotação. A identificação, nesse caso, de uma menino de 6 anos e de menina de 9 de foi feita por psicopedagogos e psicólogos, informou a mãe.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Educação, porém ainda nã obteve retorno.