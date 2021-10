Mainardi e Edemundo, da ARCO, acertam mobilização para aprovar projeto que disponibiliza recursos para a ovinocultura

Na manhã desta terça-feira (5), o deputado Luiz Fernando Mainardi encontrou o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (ARCO), Edemundo Gressler, para tratar do Projeto que apresentou na Assembleia Legislativa garantindo às entidades representativas do setor a gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura (Fundovinos).



O Fundo, que é composto por contribuições da indústria da carne e da lã de ovinos e arrecada cerca de R$ 1,5 milhão/ano, tem como objetivo fomentar a produção, a comercialização e o consumo de carne, lã, leite e outros derivados de ovinos.



“Atualmente, os recursos do Fundo são destinados ao Caixa Único do Estado e não têm garantias de aplicação no setor. Meu projeto quer garantir que esses recursos sirvam para o que foram previstos que é o desenvolvimento da ovinocultura. Temos entidades sérias e próximas aos produtores que podem gerir esses recursos e investir naquilo que interessa”, explica Mainardi. “A ARCO é uma delas”, conclui o parlamentar.



Para Gressler, a aprovação do projeto é muito importante para o setor. “Precisamos ampliar o rebanho e melhorar a qualidade da carne e da lã que produzimos. Ter essa disponibilidade para desenvolver programas nesse sentido será fundamental para estes objetivos”, diz. O presidente da ARCO enfatiza o fato de que a ovinocultura é uma atividade que engloba pequenos, médios e grandes produtores e nesse sentido tem uma grande representatividade na produção rural gaúcha.



O projeto já está na ordem do dia, mas enfrenta resistências do Executivo para ser votado. No encontro, ficou definido a mobilização do setor ovinocultor para sensibilizar os parlamentares e o próprio Executivo sobre a importância da aprovação do projeto para os produtores.

Por: João Ferrer