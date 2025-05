Maio Amarelo: trânsito de Alegrete melhorou muito, mas precisa de mais educação e fiscalização

Share on Email

O encontro teve como foco o debate sobre segurança no trânsito com a campanha Maio Amarelo, abordando o tema “Desacelere: seu bem maior é a vida”. O secretário apresentou dados comparativos que apontam uma queda nos óbitos por acidentes de trânsito em Alegrete. Em 2011, foram registrados 14 óbitos; em 2024, foram seis e, neste ano, até o momento – um. Segundo ele, a fiscalização segue como a ferramenta mais importante na prevenção de acidentes, e ações integradas estão sendo realizadas em dias e locais distintos, não só neste mês de Maio, como ao longo do ano.

O diretor do CFC, Sérgio Nogueira, enfatizou que, para quem trabalha na formação de condutores, “o Maio Amarelo acontece todos os meses”, destacando a importância contínua da conscientização e da educação no trânsito. Ele também chamou a atenção para o número expressivo de veículos circulando na cidade: são mais de 43 mil veículos registrados e cerca de 7 mil circulando por hora, o que exige atenção redobrada de todos.

Um dos pontos mais críticos apontados pelo secretário Uilliam Almeida é o avanço sobre a preferencial, considerado o principal causador de acidentes no município. Ele mencionou que um estudo com engenheiro de trânsito está em andamento para avaliar e propor intervenções que melhorem a fluidez e segurança no tráfego urbano.

Entre os fatores de risco, destacou o excesso de velocidade, a falta de atenção e o comportamento de motociclistas, especialmente após as 18h. Sérgio comentou que muitos desses condutores, envolvidos com serviços de entrega, circulam acima da média permitida e que isso também envolve a conscientização dos consumidores quanto à pressa nas entregas com motoboys.

No que diz respeito à fiscalização, o secretário anunciou que os controladores de velocidade já foram aferidos e devem entrar em operação a partir de junho. Atualmente, estão em fase final de confecção das placas de sinalização. Serão cinco pontos de controle. Ele citou um exemplo em que uma Hilux foi flagrada a 140 km/h na Avenida Caverá — caso o radar já estivesse em funcionamento, o motorista teria sido autuado e perderia a carteira.

Sérgio Nogueira reforçou que as mudanças implementadas até aqui já trouxeram resultados positivos, mas acredita que com o novo estudo e futuros direcionamentos será possível avançar ainda mais. Desta forma, o maior desafio segue sendo o excesso de velocidade, a desatenção e a invasão de preferenciais.

Jucelino Medeiros acrescentou alguns exemplos e ainda pontuou: infelizmente, muitas vezes, o bolso ainda é mais eficiente do que as placas, pois, sempre que alguém excede a velocidade e é multado, depois passa a prestar mais atenção.

Programação Maio Amarelo em Alegrete:

15/05 – Blitz Educativa da Polícia Rodoviária Estadual – RS 377 – 09h

17/05 – Escolinha de Trânsito – Praça Getúlio Vargas – 09h

19/05 – Palestra sobre Direção Defensiva – CAAL – 15h

21/05 – “Bate-Papo Seguro” – IEEOA – das 10h às 12h (Foco: alunos do 3º ano do Ensino Médio)

24/05 – Escolinha de Trânsito – Colégio Emílio Zuñeda – 09h

25/05 – Corrida “Todos pela Vida” – Praça Getúlio Vargas – 08h (Organização: SESC)

28/05 – Palestra “Desacelere, seu bem maior é a vida” – Escola Marquês de Alegrete – 10h (Foco: alunos do 6º ao 9º ano)

A entrevista evidenciou o esforço conjunto entre o poder público, instituições de ensino e entidades da sociedade civil para promover um trânsito mais seguro, humano e responsável em Alegrete. A mensagem central da campanha é clara: reduzir a velocidade é preservar vidas.