Maio laranja alerta para combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes

A Campanha Maio Laranja foi criada em 2022, mas o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes já existe desde 2000, e é celebrado no dia 18 de maio. A data foi instituída em memória da menina Araceli Cabrera Sánchez Crespo, assassinada em 1973 aos oito anos de idade.

Diante da importância do tema, a data, que está celebrando 25 anos, foi estendida. Ganhou a cor laranja de alerta e uma agenda para todo o mês de maio, com ações para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da defesa dos direitos desses brasileiros.

Os números são alarmantes. De acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública, a cada seis minutos acontece um estupro no Brasil. E em mais de 80% dos casos as vítimas são meninas, a maioria negra. São casos que machucam não só o corpo, mas a alma, roubando a inocência e o futuro das vítimas.

Mas a iniciativa precisa ser cotidiana, através da vigilância de toda a sociedade aos sinais de que nossos pequenos estão sendo alvos de abusadores, sugere o promotor Eduardo da Silva Fagundes.

Cada um precisa fazer a sua parte: ligar para o Disque 100, serviço que funciona 24 horas por dia, de segunda a segunda, recebendo denúncias de violações de direitos humanos no Brasil. Em Alegrete, o disque denúncia é o 05515- 3845-2602 ou 05514 -3845-2602.