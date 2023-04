Maioria dos motoristas gaúchos pagou o IPVA até o final de março

Durante o mês passado, mais de 280 mil contribuintes aproveitaram as vantagens de antecipação e quitaram o tributo com desconto mínimo de 3%.

Ainda de acordo com o levantamento, a arrecadação alcançou o montante de R$ 2,9 bilhões, o que representa 61% da expectativa de recolhimento com a frota tributável gaúcha. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve incremento nominal de R$ 486 milhões aos cofres gaúchos. Em relação à quantidade de veículos em conformidade, o acréscimo foi de 5%.

Os recursos arrecadados com o IPVA são divididos em 50% para o município onde o veículo está emplacado e 50% permanecem nos cofres do Estado, conforme estabelece a Constituição Federal. O maior índice de recolhimento de IPVA é na cidade de Nova Roma do Sul, onde mais de 80% dos automóveis estão com o tributo quitado.

Novidade inserida no ciclo do IPVA 2022, o pagamento por pix representa 22,8% do total de veículos quitados pelos contribuintes. Em relação ao ano anterior, a Sefaz registrou aumento de 39% no pagamento à vista por meio da modalidade criada pelo Banco Central.

Os vencimentos do IPVA ocorrem entre os dias 24 e 28 de abril, conforme o número final da placa do veículo. O motorista que realizar o pagamento do tributo até o prazo de vencimento ainda pode usufruir dos descontos de Bom Motorista, que pode chegar a 15% para aqueles que estiverem há três anos sem cometer infração de trânsito, e de Bom Cidadão, que oferece até 5% para quem possuir, no mínimo, 150 notas fiscais com CPF emitidas entre 1º de novembro de 2021 e 30 de outubro de 2022.

Calendário de vencimentos das placas em 2023: