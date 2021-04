Mais da metade das mortes por Covid no RS aconteceram em março e abril de 2021

Nesta sexta-feira (30), a Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou mais 198 mortes. A maioria delas ocorreu nos últimos 15 dias. Outras 56 são de datas anteriores, entre fevereiro e abril deste ano.

Abril encerra com 5.215 óbitos, quase 29% a menos do que no mês anterior. Ainda assim é o segundo mês com mais mortes por coronavírus no estado, com 153% a mais do que o mês mais letal do ano passado — dezembro.