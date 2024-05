Mais de 10 mil inscritos no concurso da Prefeitura de Alegrete

As inscrições, que começaram no início do mês, foram encerradas na última quinta-feira (16). Na terça-feira, a Prefeitura divulgou o número de inscritos.

Em entrevista à reportagem do PAT, o Secretário Administrativo, José Lúcio Faraco, detalhou as medidas adotadas pela empresa organizadora em conjunto com a Prefeitura para a realização do processo seletivo. Segundo Faraco, um total de 10.127 candidatos estão habilitados a participar do concurso municipal.

Os cargos mais procurados foram:

Agente administrativo: 1.865 inscritos

Guarda Municipal: 1.480 inscritos

Atendente: 1.178 inscritos

Cozinheiro: 569 inscritos

Técnico de Enfermagem: 412 inscritos

O concurso será realizado no próximo dia 16 de junho. Os locais de prova ainda não foram divulgados, mas a Prefeitura informou que disponibilizará em breve as sedes e os horários do processo seletivo.

O concurso constará de prova teórico-objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de redação, também de caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos aprovados estarão subordinados à Lei Orgânica Municipal, à Lei Complementar nº 018/2005 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais), à Lei Complementar nº 070/2022 (Plano de Carreira da Câmara Municipal de Alegrete), ao Decreto Municipal nº 192/2011 (Regulamento de Concursos Públicos Municipais) e demais dispositivos legais aplicáveis.