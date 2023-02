Mais de 100 blocos vão participar da festa neste Carnaval em Alegrete

Share on Email

Inicia neste fim de semana a maior festa popular do país- o Carnaval.

Como aqui em Alegreta a festa com o desfile das escolas de samba será fora de época, o Carnaval fica por conta da descida dos blocos. A festa acontece de18 a 21 de fevereiro.

Maysa Moreira e Diego Fagundes, mais uma vez, organizam o evento que reúne centenas de pessoas em Alegrete. Salienta que não tem nenhum dinheiro público e sim patrocínio de empresas da cidade.

A quadra da Venâncio Aires, no circuito de bares, será o local onde as pessoas com seu bloco vão brincar e se divertir neste Carnaval.

Maisa Moreira informa que mais de 100 blocos confirmaram a presença na Descida dos Blocos de 2023. – A expectativa é de muita diversão e sucesso garantido.

As bandas que animam a festa vão estar num palco na esquina da Rua General Neto com Venâncio Aires. Confirmados: DJ Preto, Hemerson Mendonça, Daniel Rodrigues, Grupo A+ e Cruzze.

Maysa Moreira diz que contarão com segurança privada e com apoio da Brigada Militar.