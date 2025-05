Mais de 100 pessoas são atendidas em ação oftalmológica em Alegrete

Atividade contou com a presença do vice-prefeito, Luciano Belmonte e da secretária da pasta, Heili Temp.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No primeiro dia de atendimento, foram realizados em torno de 100 exames. A próxima atividade ocorrerá no dia de hoje, 23 de maio, com 50 consultas para crianças de 6 a 12 anos e mais 60 para adultos em geral.

As próximas agendas serão nos dias 9 e 10 de junho, com 50 atendimento para pacientes com o pediatra oftalmologista e mais 50 adultos no primeiro dia e no segundo, com 100 consultas apenas para o público adulto em Alegrete.

Ao todo serão realizados 460 atendimentos visando sempre um melhor suporte aos alegretenses. Para aqueles que estão na fila de espera, agendem atendimento no WhatsApp: (11) 99158-7522.

Fotos: Prefeitura de Alegrete