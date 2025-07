Mais de 1,3 milhão de sulistas negociaram dívidas com Pix no último ano

O Pix, que já se consolidou como ferramenta indispensável nas transações financeiras do dia a dia, tem ganhado força também como meio preferencial de pagamento de dívidas no Brasil. Segundo levantamento inédito divulgado pela Serasa, 1,3 milhão de consumidores da região Sul quitaram débitos usando o Pix nos últimos 12 meses, o que representa um aumento de 44% no uso da plataforma para esse fim.

Entre os acordos realizados com Pix na região Sul, 98% foram pagos à vista, garantindo benefícios imediatos aos consumidores, como a baixa da negativação em tempo real e o aumento instantâneo do Serasa Score.

“Estamos acompanhando de perto a evolução dos meios de pagamento para ampliar o acesso dos brasileiros às condições facilitadas de negociação”, afirma Mônica Seabra, especialista da Serasa em educação financeira.

O Paraná foi o estado que registrou o maior número de acordos fechados via Pix desde junho de 2024, enquanto o Rio Grande do Sul apresentou o maior crescimento percentual, com alta de 47,5% no período em comparação ao ano anterior.

Parcelas a partir de R$9,90 para sulistas inadimplentes

Além das facilidades do Pix, a Serasa lançou uma ação emergencial exclusiva para a região Sul, visando ajudar os mais de 9,9 milhões de inadimplentes. São mais de 77 milhões de ofertas de negociação na região, com parcelas a partir de R$9,90.

Ainda conforme a Serasa, 146 mil pessoas do Sul preferiram parcelar suas dívidas, utilizando Pix ou cartão de crédito para fechar acordos desde junho de 2024. A plataforma conta com mais de 1000 empresas parceiras, incluindo concessionárias de serviços básicos como água, luz e gás, além de bancos, varejistas e outras instituições financeiras.

“A facilidade do Pix aliada aos grandes descontos e possibilidade de limpar o nome com valores baixos pode ser o pontapé inicial para uma nova vida financeira mais saudável”, destaca Mônica Seabra.

Como negociar dívidas pela Serasa?

1. Baixe o aplicativo da Serasa

Disponível para Android e iOS, o app permite consulta gratuita ao CPF, dívidas ativas e pontuação do Serasa Score.

2. Escolha a oferta desejada

Após o login, clique em “Ver ofertas” para acessar as condições disponíveis com descontos aplicados. Selecione a dívida desejada e clique em “Negociar”.

3. Revise e conclua o acordo

Escolha a forma de pagamento (Pix ou boleto), revise as condições apresentadas e clique em “Concluir acordo”.

4. Realize o pagamento

Caso opte pelo Pix, copie a chave Pix gerada no acordo e efetue o pagamento no app do seu banco.

Canais oficiais da Serasa para negociação

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa: Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: negociações disponíveis nas mais de 10 mil agências, com taxa de R$4,60 por acordo e R$3,30 por consulta (segunda via de boleto).