Mais de 150 agentes foram nomeados à Polícia Penal- nenhum designado para Alegrete

São 128 agentes penitenciários (APs), 20 agentes penitenciários administrativos (APAs) e nove técnicos superiores penitenciários (TSPs), estes para as áreas de ciências contábeis (6), engenharia ambiental (1) e pedagogia (2).

Em contato com o chefe de segurança do Presidio Estadual de Alegrete, Laércio Lanes, a informação é de que para Alegrete não virá nenhum agente destes que foram nomeados esta semana. A direção acredita que só virão novos servidores quando for construído o novo presídio aqui no Município.

Desde 2019, foram chamados 4.148 profissionais para o quadro da Polícia Penal, sendo 2.654 APs, 902 APAs e 592 TSPs, garantindo a permanente reposição de efetivo e da qualificação do quadro funcional da instituição.

O superintendente da Polícia Penal, Luciano Lindemann, salientou que a nomeação possibilita qualificar ainda mais o trabalho desenvolvido pela instituição. “O Governo do Estado elegeu, nos últimos anos, o sistema prisional como uma de suas prioridades. A ampliação no nosso quadro funcional contribuirá para que possamos atender a demandas imediatas, como a abertura de novas casas, dentre elas, a Cadeia Pública de Porto Alegre. Também reflete no aumento da segurança e representa melhores condições de trabalho para os nossos servidores”, disse.

Com informações de GZH