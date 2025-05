Mais de 150 consumidores estão sem energia em Alegrete devido à chuva

Atualmente, a empresa comunica que 160 consumidores seguem sem fornecimento de energia, a maioria deles no interior. Mesmo com a chuva persistente, as equipes seguem trabalhando para restabelecer o serviço no menor tempo possível.

O vento registrado neste dia 28 pode afetar a rede elétrica, o que pode aumentar o número de pessoas impactadas, conforme observação de um dos gestores da RGE na região.

A empresa alerta para que ninguém tente manusear a rede elétrica por conta própria, na tentativa de restabelecer a energia, pois há risco iminente de choque. Esse trabalho deve ser feito exclusivamente pelos técnicos, com toda a segurança necessária.