Mais de 165 mulheres já sofreram algum tipo de violência neste ano em Alegrete

Agosto Lilás no RS é um mês de conscientização e combate à violência contra a mulher, lembrando a importância da Lei Maria da Penha e incentivando a sociedade a denunciar e a oferecer apoio às vítimas. Em todo o estado, são realizadas diversas ações, como caminhadas, campanhas informativas e atividades educativas, promovidas por órgãos públicos, como prefeituras e a Brigada Militar, para proteger as mulheres e disseminar conhecimento sobre os seus direitos.

Não é para menos, no acumulado do ano no município de Alegrete 168 crimes de violência contra a mulher foram registrados. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, na última atualização dos indicadores de violência contra as mulheres – Lei Maria da Penha.

De janeiro a julho deste ano a cidade entrou para as estatísticas estaduais com um caso brutal de feminicídio no mês julho e uma tentativa contra mulher ocorrida em fevereiro. Casos estes que não tiveram registro no mesmo período do ano passado.

Em 2025, já são 89 casos de ameaça contra mulher, registrado na polícia civil. Nos sete primeiros meses de 2024 ocorreram 111 ameaças. Entre janeiro e abril, 6 casos de estrupo. Só em fevereiro, três mulheres violentadas. No ano passado, até o mês de julho, o município teve o registro de 5 casos de estupro.

De bastante gravidade também as lesões corporais tiveram um decréscimo em relação ao período 2024-2025. Neste ano o acumulado é de 71 mulheres que sofreram lesão corporal, crime enquadrado pela Lei Maria da Penha. Em 2024, até julho haviam 69 ocorrências de mulheres que sofreram algum tipo de lesão corporal. O mês de abril desse ano é o recordista deste tipo de crime, foram 19 vítimas. Conforme os indicadores, em 2024 até julho, a polícia civil contabilizou 185 casos de violência contra mulher. Em 2025, números até julho, dão conta de 168 ocorrências típicas da Lei Maria da Penha.

Os números para pedir ajuda, auxílio ou denúncia são:

180 – Central de Atendimento à Mulher

190 – Brigada Militar

55-99651 3166 Ong Amoras

3961 1123 Creas

3422 4783 Ministério Público

3421 2521 Defensoria Pública

3427 0300 Polícia Civil

Na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento também é possível registrar um boletim de segunda a sexta-feira. Inclusive aos finais de semana, os policiais trabalham em uma espécie de “plantão improvisado”, para que a delegacia fique aberta 24 horas e não falte atendimento à população. Além disso, é possível acionar a Brigada Militar por meio do 190.

Caso a vítima não consiga ir pessoalmente até a DP, a Delegacia Online da Mulher lançou uma plataforma onde é possível registrar o boletim de ocorrência e solicitar a medida protetiva de urgência pela internet. É necessário fazer login com a conta do Gov.br para ter acesso ao serviço (clique aqui).

Foto: reprodução internet