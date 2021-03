Mais 2.360 doses de vacina começam ser aplicadas em Alegrete nesta terça-feira

Compartilhe















A 10ª Coordenadoria de Saúde recebeu neste dia 22 a nona remessa de vacinas para ser distribuída aos 11 municípios da região. A distribuição ocorreu às 15h.

A Delegada Regional de Saúde, Heili Temp, informa que esta remessa vai atender a 100% os idosos do grupo de 70 a 74 anos de idade (coronavac) num total de duas mil doses. De 60 a 65 anos com 240 doses e mais 120 doses aos Quilombolas.

Também vão vacinar 100% dos Quilombolas (a vacina Astrazeneca- Fiocuz), conforme determinação do Ministério da Saúde . Ampliar a vacinação por faixa etária de 69 anos de idade que corresponde a 34% das doses desta faixa etária.

A imunização inicia nesta terça feira, dia 23, em todas as unidades de saúde com sala de vacina. Todos devem levar documento com identificação e observar, com muita atenção os protocolos de saúde.

Até o momento, o município de Alegrete já vacinou com a primeira dose 5.670 pessoas.

Número de doses recebidas 1ª dose: 8.030

Número de doses recebidas 2ª dose: 2.610

Total de vacinas aplicadas (1ª dose): 5.670

Quantitativo de doses totais de vacina contra COVID-19 aplicadas (2ª dose): 2.224

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (1ª dose): 2.420

Doses de vacina aplicadas em profissionais da saúde (2ª dose): 1.274

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (1ª dose): 192

Doses de vacina aplicadas em idosos em ILPI (2ª dose): 189

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas entre 70 e 79 anos (1ª dose): 728

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas com 80 anos e mais não institucionalizados (1ª dose): 2330

Quantitativo de doses de vacina contra COVID-19 aplicadas em pessoas com 80 anos e mais não institucionalizados (2ª dose): 761.

Vera Soares Pedroso