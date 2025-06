Mais de 2,6 mil títulos foram cancelados em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Justiça Eleitoral realizou um cancelamento em massa de títulos de eleitor em todo o país devido à ausência não justificada em três eleições consecutivas. Em Alegrete foram cancelados de 2.620 títulos, conforme informações de Giovana Galli, chefe do Cartório Eleitoral.

Do total de 57.938 eleitores aptos no município, 2.772 foram identificados como faltosos antes das regularizações. Antes do cancelamento os eleitores foram avisados e após 130 pedidos de regularização serem aceitos, o número final de títulos cancelados em Alegrete ficou em 2.620.

A análise dos dados revela que 59% dos títulos cancelados pertencem a homens e 41% a mulheres. Em relação à faixa etária, a que mais registrou cancelamentos foi a de 25 a 29 anos, com 567 eleitores. Em seguida, aparecem os eleitores de 30 a 34 anos (476 cancelamentos) e de 35 a 39 anos (353 cancelamentos).

Isso é reflexo do número de alegretenses que foram para outras cidades gaúchas e catarinenses em busca de trabalho e não vem votar devido a distância e custo de deslocamentos .

O cancelamento do título de eleitor pode gerar diversas restrições, como a impossibilidade de tirar passaporte, assumir cargos públicos, obter empréstimos em bancos públicos e matricular-se em instituições de ensino. A Justiça Eleitoral reforça a importância de os eleitores acompanharem sua situação para evitar problemas futuros.