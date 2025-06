Mais de 300 pessoas se vacinaram contra a Influenza no último sábado em Alegrete

Share on Email

No último sábado (31), no Centro de Atendimento ao Turista, ocorreu mais uma campanha de vacinação contra a Influenza. A Prefeitura de Alegrete por meio da secretaria de saúde, realizaram mais de 317 vacinações no público em geral e mais algumas chamadas de rotinas em crianças e adolescentes.

A Pasta responsável pela saúde no Município está realizando vacinações nas diversas “Salas de Vacina” e segundo relatado por uma servidora, o movimento está bom e o público está procurando bastante pela vacina.”Isso é bom, as temperaturas baixas estão chegando, então é bom que os alegretenses vão e se vacinem e se previnam deste inverno que promete ser rigoroso”, completou.

Além disso, a partir de hoje das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem terceiro turno, estarão realizando vacinações contra a Influenza. Segundo informado à reportagem, esse horário será em caráter “especial” em virtude da proximidade com o inverno deve perdurar por duas semanas.

Estão sendo discutidas novas atividades de descentralização para a vacinação. O objetivo é vacinar o maior número de pessoas em Alegrete e proteger o público em geral dos dias mais gelados que ainda estão por vir.