Mais de 400 atletas inscritos na Rústica do Trabalhador em Alegrete

A largada da 39ª edição da Rústica do Trabalhador em Alegrete, está marcada para às 8h, desta quinta-feira, no Parque Rui Ramos. São 400 atletas divididos entre os três percursos: 3 km, 5 km e 10 km. Mais 30 atletas correm na categoria kids, menores de 14 anos. Corredores de aproximadamente 13 cidades, incluindo Maceió (AL) e Olinda (PE). Só de Alegrete são cerca de 376 inscritos, enquanto que as cidades de Bagé vem com 36 corredores e Rosário do Sul com 6, com mais atletas de fora. Também atletas de Porto Alegre, Sarandi, Itaqui, Manoel Viana, Santana do Livramento e de São Francisco de Assis.

A retirada dos kits acontece nesta quarta-feira (30), do meio-dia até às 20h. Para os atletas de fora da cidade a organização fará entrega no dia 1º, às 7h. A largada dos kids ocorre às 9h30min.

Haverá premiação com troféus do 1º ao 5º lugar na classificação geral 3km, 5km e 10km, masculino e feminino e medalhas do 1º ao 3º lugar na classificação por faixas etárias nos percursos kids, 3km, 5km e 10km, masculino e feminino. A maior equipe leva troféu e aqueles que completarem o percurso recebem medalha de participação. Os cinco atletas primeiros colocados na geral, nas provas de 3km, 5km e 10km, automaticamente não participam na classificação de sua respectiva categoria por faixa etária.

Em 2023, foram 250 atletas. Já no ano passado, a rústica foi transferida de data e de 200 atletas inscritos, 95 participaram da prova. Uma alegretense, um gabrielense outro paranaense e uma recifense foram os campeões da 38ª Rústica do Trabalhador em Alegrete. A expectativa é que essa seja a maior edição dos últimos tempo. Vale ressaltar que o trânsito será restringido em alguns pontos durante a passagem dos corredores. Confira os percursos: