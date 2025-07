Mais de 5 mil alunos da rede municipal estão em recesso

Neste período, a SECEL realiza, de 22 a 24 de julho, no CTG Aconchego dos Caranchos, o 24º Seminário Latino-Americano de Educação, com o tema “Inclusão, Tecnologias e Saúde do Profissional de Educação”.

As formações para professores e servidores ocorrerão na primeira semana do recesso, enquanto na semana seguinte acontece o recesso propriamente dito, conforme informa o secretário Rodrigo Guterres. Os 5.100 estudantes das 32 escolas da Rede Municipal de Ensino, tanto urbanas quanto rurais, retornam às atividades letivas no dia 4 de agosto, assim como professores e demais servidores.

Na Rede Estadual do Rio Grande do Sul, em 2025, o recesso escolar ocorrerá de 24 de julho a 3 de agosto para os estudantes e de 28 de julho a 3 de agosto para os professores, de acordo com o calendário da Secretaria da Educação. Dessa forma, os alunos estaduais voltam às aulas no dia 4 de agosto e os professores no dia 5 de agosto. O término do ano letivo na rede estadual está previsto para o dia 17 de dezembro.

O recesso escolar, também conhecido como pausa de meio de ano, é um período de interrupção das atividades escolares regulares, previsto no calendário, com o objetivo de proporcionar descanso e lazer aos alunos e professores após um semestre intenso de estudos e trabalho. Essa pausa é importante para a recuperação de energias, fortalecimento dos laços familiares, socialização e planejamento do próximo semestre.