Mais de 5 mil alunos retornam às aulas no início do ano letivo da Rede Municipal de Ensino

O ano letivo de 2020 iniciou na Rede Municipal de Ensino para as escolas da zona urbana e rural. A abertura oficial do novo período letivo ocorreu no Centro Cultural, nesta semana, com a acolhida das equipes gestoras.

No dia 11, ocorreu a abertura do ano letivo com a participação dos alunos. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Marcia Dornelles, realizou visita a algumas escolas, participando da abertura das aulas. A equipe pedagógica da Secretaria de Educação, através das professoras Jusséli Zacarias e Edna Arrussul Severo, visitou também algumas escolas, dando as boas vindas às equipes gestoras e professores.

A situação da Escola Princesa Isabel, que foi atingida por um temporal em outubro do ano passado, está sendo resolvida com a realocação de alunos para as instalações do Ciep Dr. Romário, até que sejam concluídas as obras de restauração do prédio que foi duramente atingindo pelas chuvas e ventos.

Quanto ao número de alunos da rede municipal, conforme as planilhas de dezembro, o total chega a 5.488, assim distribuídos: nas escolas da Zona Rural, são 720 alunos no Ensino Fundamental e 103 alunos no Ensino Médio. Nas escolas da Zona Urbana, 1.589 alunos nas EMEIs, 2.922 alunos nas EMEBs e 154 alunos na EJA.

