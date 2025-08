Mais de 50 facadas: o assassinato de Eduarda foi de uma perversidade inominável

A arma do crime era uma faca de mesa, pequena, comum, doméstica — mas o ato foi desumano. A intensidade e repetição dos golpes revelam algo muito maior que raiva: expõem uma fúria animalesca, vingativa, perversa.

Mas a morte de Eduarda não começou na madrugada do crime. Ela vinha morrendo em doses diárias, há muitos anos.

No dia 31 de julho, Alegrete foi tomada pelo horror. O corpo da jovem, foi encontrado pelo cunhado, sem vida, sobre a cama do casal, na casa onde residia no bairro Tancredo Neves. A cena era de barbárie. Uma violência extrema, cruel, praticada com uma faca de mesa — utensílio pequeno, doméstico, mas transformado em arma de repetidas agressões por todo o corpo da vítima.

A brutalidade do crime gerou comoção. Eduarda, tão conhecida nas ruas — por vezes com uma caixinha nas mãos pedindo ajuda ou vendendo doces —, teve sua dor ignorada por anos. Estava ali, visível, cheia de marcas físicas e emocionais, mas parecia invisível. Ela gritou em silêncio, e ninguém ouviu.

Uma vida marcada por abandono e violência

Eduarda iniciou um relacionamento com o companheiro — agora desaparecido e principal suspeito do assassinato — aos 12 anos. Aos 14, engravidou pela primeira vez e foi expulsa de casa pelo pai. A mãe, diagnosticada com esquizofrenia, vive em Rosário do Sul, onde é conhecida como “Maria do Totó Bola”. Sem acolhimento familiar, Eduarda passou a viver com o companheiro, na casa da sogra, ao lado do padrasto dele, cunhado e concunhada.

Ela teve três filhos, todos retirados da convivência dela e dos familiares por medida de proteção. Nenhum adulto da rede de parentesco apresentava condições para assumir a responsabilidade pelas crianças. Em seus últimos tempos, Eduarda ganhava a vida vendendo doces — principalmente gominhas — entre Alegrete e cidades vizinhas.

Sinais ignorados, dor silenciada

Apesar de ser figura frequente nas ruas, com ferimentos visíveis, marcas no corpo e semblante abatido, Eduarda não foi socorrida. Algumas pessoas que a viam diziam notar sinais de violência, e sabiam do temperamento agressivo do companheiro, especialmente sob efeito de drogas. Eduarda não se calou totalmente. Em algum momento, teve coragem para registrar boletim de ocorrência contra o companheiro. Chegou a solicitar medidas protetivas, que estavam inativas no momento da tragédia porque ela, como tantas outras, havia retornado ao convívio com o agressor.

“Por amor”, diriam uns.

“Por medo”, diriam outros.

Por falta de opções, diriam os que realmente enxergam o ciclo da violência, pois ao final, seu algoz era quem lhe oferecia um teto.

Em um dos episódios anteriores, o agressor a feriu com uma facada no pescoço. Mesmo assim, Eduarda retornou ao convívio dele. Uma decisão que, à primeira vista, pode parecer incompreensível, mas que reflete uma condição complexa: dependência emocional, vulnerabilidade, abandono familiar e falta de suporte institucional efetivo.

No crime, ela ainda tentou resistir. As marcas em seus braços indicam luta. Eduarda lutou até onde pôde. Estava só. Tentou se defender, mas não conseguiu.

A investigação

A delegada Fernanda Mendonça, responsável pelo caso, afirmou que o horário exato da morte ainda será confirmado por laudo pericial. A Polícia Civil segue ouvindo familiares e vizinhos, enquanto o suspeito permanece sem ser localizado. As autoridades pedem que qualquer informação sobre seu paradeiro seja imediatamente comunicada.

Reflexão e indignação: o grito de Thaís Campos

A psicóloga Thaís Campos da Cunha Severo, presidente do COMDICA, coordenadora do programa Família Acolhedora e atuante na moradia transitória de Alegrete, publicou em suas redes sociais um desabafo contundente. Suas palavras ecoam a dor de toda uma cidade e dão voz à revolta diante da negligência que custou a vida de Eduarda: