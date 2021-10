Mais de 700 quilos de alimentos para famílias que vivem em áreas de risco em Alegrete

O Banco de Alimento de Alegrete concluiu na última quarta-feira (6) a entrega de 750 quilos de alimentos no município.

Todas entregas contemplaram famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em comunidades localizadas em área de risco afetadas periodicamente por inundação ou enxurrada dos Bairros Renascer, Airton Sena, Honório Lemes, N. S. Conceição, S. Antônio, Macedo, Segabinazzi, Ocupação do Aeroporto, Saint Pastous, Ulisses Guimarães e Rui Ramos.

Voluntários percorreram vários bairros em Alegrete

A entrega teve o apoio operacional no transporte da UNIPAMPA e o acompanhamento da nutricionista Quelci Pedroso.

Os alimentos entregues são fruto das doações de instituições parceiras e da campanha Sábado Solidário, realizada em parceria com a comunidade alegretense.

Trabalho contou com apoio da Unipampa e logística do 10º BLOG



O Bancos de Alimentos de Alegrete busca combater a fome, levando alimento, saúde e segurança alimentar às famílias em vulnerabilidade social e que mais necessitam deste apoio.

O Projeto que iniciou em 25 de janeiro de 2021, após reunião no Centro Empresarial de Alegrete já conta com apoio de diversas instituições parceiras entre elas:

Consulado do Internacional; Lions Club Ibirapuitã; Lions Club Alegrete; 6º RCB; 10º Blog; 12º BEComb; Associação dos Arrozeiros de Alegrete; CAAL; UNIPAMPA; Centro Empresarial de Alegrete; Rotary Club Alegrete Sul; Rotary Club Alegrete Norte Centro; Grupo Escoteiro Honório Lemes; 4ª Região Tradicionalista; Lojas Quero Quero; Ergomed; Dr.Décio; Casa do Frango; AABB-Alegrete; Unimed; Condomínio Vasco Alves; Nutricionista Quelci Pedroso; Assistente Social Cynara Ramos; Bilheri Contabilidades; Jornal Gazeta de Alegrete; Jornal Em Questão; Portal Alegrete Tudo; Jornal Expresso Minuano; Radio Alegrete; Radio Nativa FM; Rádio Gazeta de Alegrete e Jornalista Alair Almeida.

Conforme o coordenador Adão Roberto, interessados em fazer doações podem se dirigirem aos pontos de coleta da AABB, Lojas Quero-Quero, Rádio Minuano e Associação dos Arrozeiros.

Em um mês de funcionamento, o Banco de Alimentos de Alegrete já entregou a comunidade mais de uma tonelada de alimentos.

O Projeto já tem mais de 20 anos no Rio Grande do Sul e a Rede de Bancos de Alimentos conta com a participação de inúmeras organizações no Estado. Maior informação ligue 999566385.

Fotos: Banco de Alimentos de Alegrete (divulgação)