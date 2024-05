Mais de 95% da população de Alegrete se vacinou contra covid-19

Segundo dados da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, 95,1% da população de Alegrete se vacinaram, ou seja, 69.447 pessoas dos 73.028 habitantes estimados pelo IBGE tomaram ao menos uma dose do imunizante.

Conforme o painel atualizado da SES na manhã de terça-feira (28), às 7h13min, davam conta que foram destinadas 206.315 doses para o município. A aplicabilidade da vacina chegou a 92,3%, o que significa que foram aplicadas 190.335.

Outro dado interessante é que 66,9% da população está com o esquema vacinal completo. Exatamente 48.841 habitantes. Vale ressaltar que 54.923 é o número da população adulta. Nesse sentido, o mapa da vacinação em Alegrete registra que na faixa entre 12 e 17 anos, com 5.105 adolescentes foi a que atingiu o maior percentual com esquema vacinal completo, 87% (4.443).

Logo em seguida, está a população 80 anos ou mais (2.645 hab.), alcançou 76,5%. Na população entre 18 e 79 anos, estimada em 54.923 pessoas, 38.487 delas completaram o esquema completo de vacinação (70.1%).

Entre o público infantil crianças dos 5 aos 11 anos (6.028hab.), atingiram 64,5% do esquema vacinal completo (3.887). Na faixa etária (3 a 4 anos), com 1.731 habitantes o percentual do esquema completo foi de 21,1%. A vacina mais aplicada no município foi a Coronovac. Com o intuito de conscientizar e alertar sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde lançou uma nova etapa do Movimento Nacional pela Vacinação. O objetivo é vacinar ao menos 70 milhões de pessoas.

A secretaria municipal da saúde retornou no último dia 27 (segunda-feira), a vacinação contra a Covid-19. A vacina foi atualizada para garantir a proteção contra as novas variantes da doença. O município recebeu 700 doses do imunizante que já está disponível em todas salas de vacinação.

Os grupos prioritários são crianças de 6 meses a 4 anos 11 meses e 29 dias e pessoas com mais de 5 anos que façam parte de grupos prioritários. O esquema vacinal para grupos prioritários é a partir de 5 anos. É importante salientar que pessoas nunca vacinadas contra a doença, deverão receber uma dose com a reformulação recomendada para faixa etária.

É recomendado para as pessoas que receberam vacina da cepa original ou bivalente deverão receber uma dose de vacina atualizada (o intervalo mínimo entre qualquer vacina contra Covid-19 e a vacina atualizada é de 3 meses.