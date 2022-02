Mais de cinco mil alunos devem retornar às aulas na escolas municipais

No próximo dia 14 de fevereiro inicia uma nova fase na educação municipal de Alegrete, depois de quase dois em que as escolas estiveram vazias e as aulas em sua grande parte de forma on line.

O retorno às aulas presenciais marca uma nova fase neste ano de 2022. Pelos dados da Secretaria de Educação, Cultura, |Esporte e Lazer são 33 escolas entre as urbanas e rurais, 5.418 alunos, 478 professores e 333 servidores que atuam nas escolas municipais.

Uma preocupação de pais é quanto ao transporte escolar e a informação da SECEL é de que a licitação para esse serviço esta em tramitação.

A Escola Francisco Carlos, na Vila Nova, vai iniciar o ano letivo na escola já toda reformada, depois de mais de dois anos de obras. Nesse período os alunos dessa EMEB estavam no prédio da escola estadual Alexandre Lisboa que passou em forma de comodato ao município.