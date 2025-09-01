Mais de dois milhões de pessoas têm transtorno por vícios em jogos de azar no Brasil

A conexão emocional entre familiares saudáveis ou profissionais da saúde especializados pode ser uma das chaves do tratamento e recuperação. A afirmação é do chefe do Serviço de Psiquiatria de Adições do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Felix Kessler. Segundo ele, a adição está ligada ao sofrimento, que só pode ser aplacado pela conexão emocional.

“O contrário da adição nem sempre é somente a abstinência, mas a conexão com indivíduos saudáveis e a ressignificação de valores. O sofrimento que alimenta os jogos de azar só pode ser aplacado pela reconstrução de vínculos emocionais positivos – com familiares, amigos e até mesmo profissionais de saúde”, afirma.

Conforme o III Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III), uma das maiores pesquisas sobre uso e dependência de álcool e drogas no Brasil, 7,3% dos brasileiros com 14 anos ou mais se enquadram na categoria de jogo de risco ou problemático, o que representa cerca de 10,9 milhões de pessoas. Eles apresentam sinais de perda de controle, tentativas repetidas de recuperar perdas financeiras, sentimentos de culpa e consequências negativas no bem-estar emocional, social e econômico.

Atendimento especializado

O HCPA oferece atendimento especializado a pessoas com transtornos mentais relacionados aos jogos de azar, com acompanhamento multiprofissional que inclui Terapia Cognitivo-Comportamental, grupos coordenados por profissionais treinados e, quando necessário, uso de medicamentos.

O especialista reforça que a recuperação é possível quando há acolhimento, vínculo afetivo e tratamento adequado, lembrando que o combate ao jogo patológico depende não apenas de intervenções médicas, mas sobretudo da capacidade de criar conexões humanas que devolvam ao indivíduo a esperança e o equilíbrio. O encaminhamento para tratamento no Clínicas ou outros locais pode ser feito pela rede básica de saúde, pelas emergências psiquiátricas ou pelos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS).

Com informações do Correio do Povo