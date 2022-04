Mais de mil residências estão sem energia em Alegrete

A RGE informa que as equipes da empresa seguem empenhadas em restabelecer o fornecimento de energia aos clientes afetados pelos temporais desta semana em Alegrete.

Porém, os alagamentos em decorrência da cheia do Rio Ibirapuitã dificultam o acesso dos profissionais da empresa para a execução dos reparos necessários na rede.

Confira novas imagens aéreas da enchente em Alegrete



No momento, grande parte dos clientes da cidade já tiveram seu fornecimento de energia normalizado. As equipes da empresa seguem totalmente mobilizadas para atender os cerca de 1.774 clientes sem energia elétrica.



SEGURANÇA – A RGE alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.



Em caso de falta de energia chame a RGE através de um dos canais de atendimento:

SMS: Se o problema for falta de energia, envie um SMS com o SEU CODIGO (que consta na conta de energia elétrica) para o número 27350.

Site: www.rge-rs.com.br

App: CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

Call Center: 0800 970 0900