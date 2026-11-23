O fenômeno climático ocorreu na noite de 26 de setembro e provocou diversos danos na comunidade, afetando imóveis residenciais, veículos e estruturas públicas, entre elas prédios destinados à educação.

De acordo com as informações disponíveis na placa da obra, a recuperação da unidade escolar representa um investimento de R$ 63.148,33, com previsão de conclusão dos serviços em 30 dias.

A elaboração do projeto e o acompanhamento da parte técnica estão a cargo de Lucas Tito Vieira. Já a responsabilidade pela execução técnica dos trabalhos é de José Alfredo Hartmann.

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A intervenção faz parte das medidas de reconstrução adotadas pelo município para recuperar os espaços atingidos pelo temporal no Passo Novo. Na ocasião, a ocorrência mobilizou equipes municipais, por meio de ações da Defesa Civil de Alegrete, além de moradores da localidade, em busca de atendimento às famílias afetadas e da recuperação das estruturas danificadas.

Com a realização dos serviços, a EMEI Alda Crespo passa por melhorias necessárias para recuperar as condições de sua estrutura, contribuindo para a continuidade das atividades escolares e o atendimento à comunidade.