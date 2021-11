Mais de três mil cestas de alimentos já foram distribuídas na pandemia

Share on Email

O trabalho intenso ainda mais efetivo desde o início da pandemia em abril de 2020 foi para garantir segurança alimentar a centenas de pessoas que passaram a ter dificuldades de trabalho e renda. As equipes dos CRAS primaram pela eficiência e adequação sanitária à distribuição de alimentos para a população mais vulnerável durante esta pandemia. Esta adequação foi importante para garantir o direito humano à alimentação adequada, previsto no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, salienta a Secretaria Iara Caferatti.

Dados da Secretaria apontam que de janeiro a julho foram 2.471 cestas alimentares, totalizando 37 toneladas de alimentos que foram entregues às famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo município, como pessoas em situação de rua e desempregados. Trabalho fundamental do CRAS LESTE e equipe volante, CRAS Extremo Leste e do CRAS Sul e equipe volante norte.

As famílias devem estar cadastradas no CAD Único e em seus CRAS de referência para poder receber as cestas alimentares.