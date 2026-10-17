Mais do que cuidar, transformar vidas: a história de dedicação de Suzana Martinez

Há mais de 15 anos atuando na linha de frente da saúde mental, Suzana Rodrigues Martinez recebeu de um paciente uma caixa de chocolate como forma de agradecimento pelo acolhimento, pela dedicação e pela ajuda em um momento difícil de sua vida.

17 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Pequenos gestos podem carregar grandes significados. No Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Alegrete, uma simples caixa de chocolate se transformou em um símbolo de reconhecimento, gratidão e humanidade. A homenagem foi feita à técnica de enfermagem Suzana Rodrigues Martinez por um paciente que, após enfrentar um período delicado de sua vida, retornou ao serviço para dar continuidade ao seu processo de ressocialização e fez questão de agradecer pessoalmente à profissional que o auxiliou.

O encontro foi marcado por um abraço, um sorriso e um gesto espontâneo de carinho. Mais do que o presente, a atitude representa o impacto que um atendimento realizado com dedicação e sensibilidade pode ter na vida de alguém.

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Suzana atua há mais de 15 anos na área da saúde mental e é reconhecida pelo comprometimento com os pacientes atendidos pelo CAPS AD. Sua rotina vai muito além dos procedimentos técnicos de enfermagem. Ela participa de diferentes etapas do cuidado, desde a administração de medicamentos e o acompanhamento dos usuários até as buscas ativas nas ruas, a articulação de internações em outros municípios e o acompanhamento de pacientes institucionalizados.

É um trabalho que exige disponibilidade, responsabilidade, empatia e, sobretudo, a compreensão de que cada pessoa enfrenta uma realidade diferente e precisa ser acolhida com respeito e dignidade.

De acordo com informações da equipe de assistência social, o paciente que protagonizou o gesto de gratidão havia passado por um período de grande vulnerabilidade e necessitou de internação. Com o auxílio da equipe, foi possível viabilizar o atendimento necessário. Posteriormente, ele retornou ao CAPS AD para dar continuidade ao seu processo de ressocialização, apresentando uma evolução positiva. Nesse reencontro, fez questão de levar uma caixa de chocolate a Suzana, como forma de agradecer pelo apoio recebido.

A atitude emocionou e chamou a atenção dos profissionais, que reconheceram naquele momento a dimensão humana de um trabalho que nem sempre recebe o reconhecimento que merece.

Uma dedicação que vai além da profissão

Na saúde mental, especialmente no atendimento a pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, o cuidado exige muito mais do que conhecimento técnico. É preciso estar presente, construir vínculos, oferecer apoio e acreditar que novas possibilidades podem surgir, mesmo diante das situações mais difíceis.

Suzana é uma dessas profissionais que não medem esforços para ajudar. Independentemente do dia ou da hora, sua disposição em contribuir com o atendimento e buscar alternativas para os pacientes faz dela uma importante referência para quem convive com seu trabalho.

Sua atuação demonstra que o acolhimento não se limita às paredes de um serviço de saúde. Ele também está na disponibilidade para acompanhar, na iniciativa de buscar soluções, na preocupação com quem precisa e na persistência para que cada paciente tenha acesso ao cuidado necessário.

O reconhecimento recebido reforça que, muitas vezes, o resultado de um trabalho não aparece apenas em relatórios ou procedimentos realizados, mas na confiança construída e na lembrança positiva que permanece na vida das pessoas atendidas.

Uma referência também na vida pessoal

Mãe de três filhos — um médico, uma assistente social e uma advogada, Cleber, Camila e Carolina—, Suzana também construiu uma trajetória familiar marcada pela formação e pelo desenvolvimento profissional dos filhos. Sua história evidencia uma mulher que concilia a vida pessoal com uma atuação profissional exigente, mantendo o compromisso com o cuidado e com as pessoas que necessitam de apoio. Ela também é apaixonada pelos netos João e Pedro.

Suzana com os filhos

A homenagem recebida no CAPS AD é, acima de tudo, um reconhecimento à profissional e ao ser humano que existe por trás do uniforme. Uma mulher que dedica parte significativa de sua vida a acolher pessoas em momentos de fragilidade e que, por meio de atitudes concretas, contribui para que elas encontrem caminhos de recuperação e reinserção social.

Mais do que uma caixa de chocolate, uma demonstração de que o cuidado faz a diferença.

Em meio aos desafios diários da saúde mental, o gesto desse paciente deixa uma mensagem importante: a dedicação, a escuta e o acolhimento podem marcar profundamente uma trajetória. Para Suzana Rodrigues Martinez, o presente simboliza o reconhecimento de um trabalho construído dia após dia, com compromisso, humanidade e respeito à vida.

Uma caixa de chocolate, um abraço sincero e uma palavra de gratidão foram suficientes para traduzir aquilo que muitas vezes não cabe em palavras: o valor de uma profissional que faz da sua missão cuidar de pessoas e que se tornou uma referência pelo compromisso com aqueles que mais precisam.

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