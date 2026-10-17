Mais do que cuidar, transformar vidas: a história de dedicação de Suzana Martinez

Pequenos gestos podem carregar grandes significados. No Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD) de Alegrete, uma simples caixa de chocolate se transformou em um símbolo de reconhecimento, gratidão e humanidade. A homenagem foi feita à técnica de enfermagem Suzana Rodrigues Martinez por um paciente que, após enfrentar um período delicado de sua vida, retornou ao serviço para dar continuidade ao seu processo de ressocialização e fez questão de agradecer pessoalmente à profissional que o auxiliou.

O encontro foi marcado por um abraço, um sorriso e um gesto espontâneo de carinho. Mais do que o presente, a atitude representa o impacto que um atendimento realizado com dedicação e sensibilidade pode ter na vida de alguém.

Leia mais: Barbeiro de Alegrete se especializa em atendimento humanizado para crianças autistas

Suzana atua há mais de 15 anos na área da saúde mental e é reconhecida pelo comprometimento com os pacientes atendidos pelo CAPS AD. Sua rotina vai muito além dos procedimentos técnicos de enfermagem. Ela participa de diferentes etapas do cuidado, desde a administração de medicamentos e o acompanhamento dos usuários até as buscas ativas nas ruas, a articulação de internações em outros municípios e o acompanhamento de pacientes institucionalizados.

É um trabalho que exige disponibilidade, responsabilidade, empatia e, sobretudo, a compreensão de que cada pessoa enfrenta uma realidade diferente e precisa ser acolhida com respeito e dignidade.

De acordo com informações da equipe de assistência social, o paciente que protagonizou o gesto de gratidão havia passado por um período de grande vulnerabilidade e necessitou de internação. Com o auxílio da equipe, foi possível viabilizar o atendimento necessário. Posteriormente, ele retornou ao CAPS AD para dar continuidade ao seu processo de ressocialização, apresentando uma evolução positiva. Nesse reencontro, fez questão de levar uma caixa de chocolate a Suzana, como forma de agradecer pelo apoio recebido.

A atitude emocionou e chamou a atenção dos profissionais, que reconheceram naquele momento a dimensão humana de um trabalho que nem sempre recebe o reconhecimento que merece.

Uma dedicação que vai além da profissão

Na saúde mental, especialmente no atendimento a pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, o cuidado exige muito mais do que conhecimento técnico. É preciso estar presente, construir vínculos, oferecer apoio e acreditar que novas possibilidades podem surgir, mesmo diante das situações mais difíceis.

Suzana é uma dessas profissionais que não medem esforços para ajudar. Independentemente do dia ou da hora, sua disposição em contribuir com o atendimento e buscar alternativas para os pacientes faz dela uma importante referência para quem convive com seu trabalho.

Sua atuação demonstra que o acolhimento não se limita às paredes de um serviço de saúde. Ele também está na disponibilidade para acompanhar, na iniciativa de buscar soluções, na preocupação com quem precisa e na persistência para que cada paciente tenha acesso ao cuidado necessário.

O reconhecimento recebido reforça que, muitas vezes, o resultado de um trabalho não aparece apenas em relatórios ou procedimentos realizados, mas na confiança construída e na lembrança positiva que permanece na vida das pessoas atendidas.

Uma referência também na vida pessoal

Mãe de três filhos — um médico, uma assistente social e uma advogada, Cleber, Camila e Carolina—, Suzana também construiu uma trajetória familiar marcada pela formação e pelo desenvolvimento profissional dos filhos. Sua história evidencia uma mulher que concilia a vida pessoal com uma atuação profissional exigente, mantendo o compromisso com o cuidado e com as pessoas que necessitam de apoio. Ela também é apaixonada pelos netos João e Pedro.

Suzana com os filhos

A homenagem recebida no CAPS AD é, acima de tudo, um reconhecimento à profissional e ao ser humano que existe por trás do uniforme. Uma mulher que dedica parte significativa de sua vida a acolher pessoas em momentos de fragilidade e que, por meio de atitudes concretas, contribui para que elas encontrem caminhos de recuperação e reinserção social.

Mais do que uma caixa de chocolate, uma demonstração de que o cuidado faz a diferença.

Em meio aos desafios diários da saúde mental, o gesto desse paciente deixa uma mensagem importante: a dedicação, a escuta e o acolhimento podem marcar profundamente uma trajetória. Para Suzana Rodrigues Martinez, o presente simboliza o reconhecimento de um trabalho construído dia após dia, com compromisso, humanidade e respeito à vida.

Uma caixa de chocolate, um abraço sincero e uma palavra de gratidão foram suficientes para traduzir aquilo que muitas vezes não cabe em palavras: o valor de uma profissional que faz da sua missão cuidar de pessoas e que se tornou uma referência pelo compromisso com aqueles que mais precisam.