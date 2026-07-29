Mais do que uma solução para os dias de chuva: lavanderias expressas mudam hábitos em Alegrete

O tanque, o varal repleto de peças espalhadas pelo pátio e a preocupação constante com o tempo sempre fizeram parte do cotidiano de milhares de famílias. Entretanto, as mudanças no estilo de vida, a redução dos espaços nas moradias, a intensa jornada de trabalho e a necessidade de aproveitar melhor cada hora do dia estão modificando também a maneira como as pessoas cuidam das tarefas domésticas. Nesse novo cenário, as lavanderias de autoatendimento deixaram de ser uma curiosidade vista apenas nos grandes centros urbanos e passaram a ocupar um espaço cada vez mais importante também em cidades do interior, como Alegrete.

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A transformação acontece de forma silenciosa, mas constante. Muitos moradores ainda desconhecem o funcionamento desse modelo de serviço, enquanto outros descobriram nele uma alternativa capaz de simplificar a rotina sem abrir mão da qualidade. Em pouco mais de uma hora, o cliente consegue lavar e secar suas roupas utilizando equipamentos industriais que realizam ciclos de aproximadamente 35 minutos para lavagem e 45 minutos para secagem, permitindo que as peças saiam prontas para serem guardadas ou utilizadas imediatamente.

A realidade local demonstra que o conceito vem amadurecendo rapidamente. Alegrete conta atualmente com quatro lavanderias de autoatendimento no formato Express. A pioneira foi a LavUp, instalada na Avenida Tiaraju, responsável por introduzir esse modelo de atendimento na cidade. Posteriormente chegaram a Lav Space, na Rua General Vitorino; a Leva & Lava, localizada na Rua dos Andradas; e, mais recentemente, a Maria Express, na Avenida Assis Brasil. Antes desse formato se consolidar, a principal referência do segmento era a tradicional Acqua Clean, que continua atendendo a comunidade em duas unidades, localizadas na Praça General Osório e na Avenida Tiaraju, na zona leste.

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Embora o período de chuvas registrado nas últimas semanas tenha ampliado significativamente a procura pelos serviços, empresários do setor observam que o crescimento vai além das condições climáticas. A praticidade, o ganho de tempo e a possibilidade de resolver uma necessidade doméstica sem comprometer outras atividades vêm conquistando um público bastante diversificado.

Na Lav Space, a rotina também mudou nas últimas semanas. A empresária Luciana Pinheiro relata que a demanda alcançou um ritmo intenso, demonstrando que o serviço passou a fazer parte da rotina de muitos moradores.

“Estamos funcionando há oito meses e, nos últimos dias, praticamente viramos as madrugadas para atender a demanda. Todas as máquinas permanecem ocupadas durante a noite. Literalmente são 24 horas de movimento, sem parar.”

A empresária Raquel Ferreira Vieira Corrêa, da lavanderia Leva & Lava, afirma que o negócio ainda vive uma fase importante de expansão e de conscientização da população.

“Estamos em crescimento porque muitas pessoas ainda não conhecem o funcionamento da lavanderia de autoatendimento. Existe uma ideia de que o serviço é caro, quando na verdade o valor é bastante acessível, já que o cliente utiliza equipamentos profissionais, produtos de lavagem e secagem, tudo incluído. Hoje mesmo uma cliente comentou que nunca havia utilizado porque imaginava que seria muito caro. Depois que conheceu o serviço, percebeu que a realidade é bem diferente.”

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Segundo Raquel, os dias chuvosos naturalmente elevam a procura, principalmente porque secar roupas em casa torna-se uma tarefa difícil, mas a tendência é que muitos consumidores permaneçam utilizando o serviço mesmo em períodos de clima estável, justamente pela praticidade oferecida.

A percepção é semelhante na Maria Express. A empresária Dani Dalcin observa que a sequência de dias úmidos despertou o interesse de novos clientes, muitos deles atraídos inicialmente pela necessidade de secar roupas.

“Nesta semana de chuva percebemos um aumento significativo na procura pela Maria Express. Quando o tempo permanece úmido, muitas pessoas enfrentam dificuldades para secar as roupas em casa, o que acaba provocando umidade, mau cheiro e atrasos na rotina. Em aproximadamente uma hora e quinze minutos, o cliente sai com as roupas lavadas, secas, macias e prontas para usar. Isso faz muita diferença para quem trabalha o dia inteiro, tem crianças em casa ou precisa das roupas prontas no mesmo dia. O mais interessante é perceber que muitas pessoas que vieram pela primeira vez por causa da chuva acabam retornando depois porque descobriram o quanto conseguem economizar tempo.”

Outro fator que ajuda a explicar o crescimento desse segmento em Alegrete está relacionado ao próprio perfil urbano da cidade. Os imóveis mais recentes apresentam áreas de serviço cada vez menores, muitos apartamentos não possuem espaço adequado para secagem e, durante o inverno, a umidade prolonga ainda mais o tempo necessário para que as roupas sequem naturalmente.

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A presença de um expressivo número de organizações militares em Alegrete também contribui para ampliar esse mercado. Militares transferidos de outras cidades, jovens que vivem sozinhos, estudantes e trabalhadores que passam grande parte do dia fora encontram nas lavanderias uma alternativa prática para manter a rotina organizada, evitando investir horas entre lavagem, secagem e passagem das roupas.

Quem utiliza o serviço confirma que a praticidade acaba sendo o principal motivo para retornar.

A servidora pública Mariana Lopes, de 36 anos, conta que começou utilizando a lavanderia apenas em períodos de chuva, mas rapidamente incorporou o hábito ao dia a dia.

“Hoje percebo que ganho praticamente uma tarde inteira para fazer outras atividades. Enquanto as máquinas trabalham, consigo responder mensagens, organizar compromissos ou simplesmente tomar um café. Quando termina o ciclo, levo tudo pronto para casa.”

O militar Carlos Henrique Souza, de 27 anos, afirma que morar sozinho fez com que buscasse uma solução mais eficiente.

“Meu apartamento é pequeno e praticamente não tenho espaço para secar roupas. Antes eu dependia muito do clima e acabava acumulando peças. Agora resolvo tudo em pouco mais de uma hora.”

A aposentada Neusa Rodrigues, de 68 anos, destaca outro benefício.

“Os cobertores e edredons sempre foram um problema em casa. Além do peso, demoravam dias para secar. Na lavanderia consigo resolver tudo rapidamente e sem esforço.”

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Já a auxiliar administrativa Fernanda Oliveira, de 31 anos, encontrou uma alternativa para conciliar trabalho e cuidados com a família.

“Com duas crianças pequenas, qualquer economia de tempo faz diferença. Muitas vezes aproveito o horário do almoço ou o fim da tarde para lavar e secar tudo de uma vez.”

O universitário João Pedro Martins, de 22 anos, também aderiu ao serviço.

“Eu achava que seria caro, mas quando fiz as contas percebi que gasto menos do que imaginava. Além disso, não preciso comprar produtos nem me preocupar em secar roupa no apartamento.”

Apesar do crescimento acelerado, empresários do setor acreditam que o mercado local ainda possui grande potencial de expansão. O principal desafio continua sendo apresentar o funcionamento do sistema para quem nunca utilizou uma lavanderia de autoatendimento e demonstrar que o serviço atende diferentes perfis de consumidores. Muitos clientes procuram apenas a secagem das roupas durante períodos chuvosos, outros utilizam exclusivamente a lavagem em máquinas industriais para peças maiores, enquanto uma parcela crescente prefere realizar todo o processo no mesmo local, economizando tempo, energia elétrica, água e espaço dentro de casa.

Mais do que uma tendência passageira impulsionada pelo inverno, o avanço das lavanderias de autoatendimento parece acompanhar uma mudança cultural que valoriza cada vez mais a praticidade, a otimização do tempo e a busca por soluções capazes de simplificar a rotina. O que começou como uma novidade em Alegrete rapidamente passou a integrar o cotidiano de centenas de moradores e indica que o conceito ainda possui espaço para crescer à medida que mais pessoas conheçam o funcionamento desse modelo de serviço.

Até o fechamento desta reportagem, a equipe de reportagem não havia recebido retorno da LavUp, pioneira no segmento de autoatendimento em Alegrete, nem da Acqua Clean, tradicional empresa do setor que atua em duas unidades na cidade.