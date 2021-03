Mais dois respiradores para Alegrete

Compartilhe















Na noite de quarta-feira, por intermédio da secretária municipal de Saúde Haracelli Fontoura e da coordenadora regional de Saúde Heili Temp foram articulados mais dois respiradores para o município de Alegrete. Um deles foi com a cidade de Santana do Livramento e o outro com Manoel Viana.

“Agradecemos as cidades que tem nos ajudados a ampliar a oferta de respiradores em Alegrete, estamos passando por um momento crítico e gestos como esse demonstram como a solidariedade e união podem contribuir para enfrentarmos o vírus. Estamos buscando todas as alternativas para atender a todos da melhor forma, por isso pedimos que a população também faça a sua parte e redobre os cuidados”, afirmou a secretária Haracelli Fontoura.

DPCOM