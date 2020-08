Mais duas profissionais da saúde morrem de Covid-19 no RS

Mais duas profissionais da saúde morreram de Covid-19 no Rio Grande do Sul. A fisioterapeuta Camila Fiori, de 37 anos , morreu no domingo (16), em Caxias do Sul, na serra gaúcha. Em Pelotas, no Sul do estado, a técnica de enfermagem Patrícia Zóia, de 40 anos , faleceu no último dia 12.

De acordo com a Prefeitura de Caxias do Sul, Camila testou positivo para coronavírus e fazia isolamento domiciliar quando começou a se sentir mal, no sábado (15). Ela foi conduzida ao Hospital Pompéia, onde atuava, com embolia pulmonar e faleceu na manhã de domingo.

A fisioterapeuta não tinha histórico de doenças prévias. Por meio de nota, o hospital lamentou a morte e disse que “Camila será lembrada por todo o time do Pompéia, pela dedicação e empenho com que exerceu suas atividades, ao longo destes doze anos, na gestão do serviço de fisioterapia”. Veja nota completa abaixo.

Fisioterapeuta Camila Fiori, de 37 anos morreu de Covid-19 em Caxias do Sul — Foto: Reprodução / RBS TV

Nesta segunda-feira (17), o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) confirmou a morte por coronavírus da técnica de enfermagem Patrícia Zóia, de 40 anos. Ela atuava no Hospital São Francisco e na Santa Casa de Pelotas.

O exame positivo para coronavírus foi divulgado apenas no sábado (15). Segundo o Coren, Patrícia é a sexta técnica de enfermagem a morrer de doença no estado.

Nota do Hospital Pompéia

A comunidade do Hospital Pompéia, manifesta profundo pesar pelo falecimento da fisioterapeuta Camila Fiorio, 37 anos, que ocorreu nesse domingo (16) e havia testado positivo para COVID-19.

Camila será lembrada por todo o time do Pompéia, pela dedicação e empenho com que exerceu suas atividades, ao longo destes doze anos, na gestão do serviço de fisioterapia.

Manifestamos nossa gratidão pelo privilégio de termos convivido com Camila e prestamos nossas condolências e solidariedade à família e aos amigos.

Neste momento tão delicado da pandemia, são os profissionais da saúde, que não medem esforços para dar dignidade aos doentes e acalmar seus sofrimentos. Todo nosso respeito a Camila, que ela descanse em paz e a família, nossos mais profundos sentimentos, destaca a Superintendente Sra. Lara Sales Vieira.

Nota do Coren-RS

Faleceu no último dia 12 de agosto a técnica de Enfermagem Patrícia Zóia, de 40 anos, em decorrência da Covid19 (o exame confirmou no último sábado, 15). Ela atuava no Hospital São Francisco e na Santa Casa de Pelotas. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) lamenta a morte de Patrícia, transmitindo solidariedade e força amigas(os), familiares e colegas.

O Conselho destaca que o Rio Grande do Sul já contabiliza seis óbitos por Coronavírus envolvendo profissionais de Enfermagem. Junto com as mortes, até o final desta nota, 1.293 colegas foram contaminadas(os) pela doença no Estado, de acordo com o Observatório da Enfermagem.