Mais eficiência na entrega de alimentos: Cozinha Comunitária recebe veículo novo

O investimento, no valor de R$ 200 mil, foi viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Biolchi (MDB-RS).

A entrega do veículo representa um importante avanço no trabalho da Secretaria de Assistência Social, responsável pela gestão da Cozinha Comunitária. Com a nova aquisição, será possível agilizar o transporte de insumos e ampliar o alcance das refeições distribuídas, garantindo que mais pessoas recebam, de forma ágil e segura, a alimentação preparada pelo programa.

Representando o deputado Márcio Biolchi, a assessora Cristiane Lohmann destacou a importância da iniciativa para o município e fez questão de ressaltar o carinho especial do parlamentar por Alegrete, estendendo o reconhecimento a todos os municípios contemplados por ações semelhantes.

O vice-prefeito Luciano Belmonte classificou a entrega como “mais um compromisso cumprido pela gestão”, enfatizando que investimentos como esse têm impacto direto na melhoria dos serviços prestados à população.

O prefeito Jesse Trindade agradeceu ao deputado pela destinação da emenda e destacou o esforço conjunto que tornou possível a conquista. Ele reconheceu o trabalho de todos os envolvidos, desde os servidores da Cozinha Comunitária até vereadores, secretários e lideranças comunitárias. “O veículo vai fortalecer a logística de distribuição e garantir que o básico — o acesso a uma refeição digna — continue chegando a quem mais precisa. Seguiremos mantendo uma cidade organizada e cuidando das pessoas”, afirmou.

O vereador e líder comunitário Joceli Oviedo, que também foi vice-presidente da União Alegretense de Bairros (Uaba), relembrou que a solicitação do veículo foi feita no ano passado diretamente ao deputado Biolchi, por meio da entidade. Estavam presentes, presidente da Câmara de Vereadores, Cléo Trindade, secretários municipais, vereadores, entre outros.

A Cozinha Comunitária de Alegrete é responsável pela preparação e distribuição de refeições para famílias em risco alimentar, atuando como uma das principais políticas públicas municipais de segurança alimentar e nutricional.