Mais quatro jogos do Torneio da SECEL nesta sexta no estádio Farroupilha

Iniciou na última quinta-feira (24), o Torneio de Futebol da Secretaria de Educação Esportes, Cultura e Lazer de Alegrete. Nesta edição 2025, seis escolinhas disputam o certame na categoria Sub-14.

Aproveitando o recesso escolar, a competição prossegue de segunda a quarta-feira (30). Na 1ª rodada, All Nasser/Fortaleza empatou sem gols com o SER Ceva. Já a gurizada da Cia Esportes fez 5 a 0 na Sociedade Esportiva Cruzeiro. A RG ganhou de 3 a 0 do Deportivo Júnior e no último jogo da rodada, a Cia Esportes venceu mais uma, fez 5 a 1 no All Nasser/Fortaleza.

O diretor de esportes da SECEL Clóvis Gonçalves, coordenador da competição conta com apoio da Liga Alegretense de Futebol. No sistema todos contra todos, os dois melhores fazem a final na quarta, os demais serão premiados conforme a colocação na fase de classificação.

A 2ª rodada acontece nesta sexta-feira (25), a partir das 13h, confira os confrontos:

Deportivo Júnior x Cruzeiro

RG x All Nasser/Fortaleza

SER Ceva x Cia Esportes

Cruzeiro x RG