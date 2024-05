Mais três jogos válidos pela segunda rodada do Citadino de futsal neste sábado em Alegrete

Neste sábado (25), ocorre mais uma rodada do Citadino de futsal 2024. Depois da estreia, mais três jogos movimentam o complexo esportivo da Arena Esporte Lazer, lembrando que o ingresso custa R$5,00 ou 1kg de alimento não perecível.

Abrindo a noite, Atlético/ Danúbio e Racing se enfrentam pela Série B da competição. O início do confronto está previsto para às 19h. Logo após, Futsal Brasil x Promorar fazem o segundo da Série C, a equipe da Zona Leste é estreante na competição e promete dar trabalho ao longo do campeonato.

Fechando a rodada, Fortaleza/Friends e Aimoré completam os jogos da segunda noite do Citadino 2024. A bola rolar a partir das 21:30 e o público presente no ginásio deve ser maior que o da estreia, onde cerca de 200 torcedores compareceram ao complexo esportivo. Os jogos serão transmitidos pela Joga Mais TV e a cobertura dos bastidores e fotos você encontra no instagram do Alegrete Y Esportes.