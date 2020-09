Mais um boca de fumo fechada, pela BM, e o traficante na cadeia

Compartilhe









51 Shares

Mais uma boca de fumo foi fechada pela Brigada Militar. Na noite de ontem(1º), por volta das 21h, uma guarnição recebeu denúncia através do 190 de que estaria ocorrendo a venda de entorpecentes no local.

A viatura deslocou até o bairro Honório Lemes e, no endereço citado, os policiais visualizaram dois indivíduos na frente da residência. Assim que perceberam a aproximação da guarnição a dupla entrou rapidamente para o interior da casa. Eles foram abordados e, com o proprietário foram encontradas algumas pedras de crack, um celular e dinheiro. Já com o rapaz que estava com ele havia apenas o celular.

No interior da casa foram encontrados mais porções de crack. No total foram 58 pedras da droga prontas para a venda, além de uma pedra maior. Uma porcão de maconha e o total de 277 reais.

Diante do fato, a dupla foi levada à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegada de Plantão foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas ao dono da casa de 20 anos e registro como testemunha ao outro indivíduo.

O acusado de tráfico foi ouvido e levado ao Presidio Estadual de Alegrete. O testemunha foi ouvido e liberado.