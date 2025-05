Mais um gauchinho pilchado deixa a Santa Casa de Alegrete, honrando a tradição

Nascido no último dia 14 de maio, com 3,405 quilos e 44 centímetros, o bebê é filho de Fernando Saldanha e Laura Rodrigues, moradores da zona rural de Alegrete, na região conhecida como Durasnal. A família traz em sua essência o legado do campo: são descendentes de domadores, alambradores e ginetes, que por gerações têm mantido viva a tradição do homem campeiro.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

A saída pilchada de Luís Felipe representa mais do que um gesto simbólico — é um ato de continuidade cultural. Em meio aos desafios da vida moderna, a família reafirma o compromisso de criar o menino com os valores da vida no campo, ensinando desde cedo o respeito pelas raízes, pelo cavalo, pelo mate e pela lida.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Para Fernando e Laura, incentivar o filho a seguir os passos de seus antepassados é também uma forma de preservar aquilo que os define enquanto família. “Queremos que o Luís Felipe cresça sabendo de onde vem, conhecendo o valor do campo, da tradição e do respeito pelas nossas origens”, afirma o pai.

Assim, entre bombachas, botas e lenço no pescoço, mais um gauchinho começa sua jornada, trazendo no olhar inocente a esperança de um futuro onde a cultura campeira siga viva — passada de geração em geração, como a mais autêntica herança dos pampas.