Mais uma blitz no trânsito para coibir ilícitos e irregularidades em veículos e condutores

Compartilhe









63 Shares

Mais uma barreira foi realizada na Avenida Eurípides Brasil Milano, Parque Rui Ramos.

Conforme informações da Brigada Militar, foram abordados 40 veículos, 30 motos e 90 pessoas.

O piloto de uma moto foi autuado pois estava com o cano de descarga em desacordo com o CONTRAN, a irregularidade foi sanada no local. Desta forma, o motociclista foi liberado. Estas abordagens são realizadas diuturnamente em locais distintos da cidade. Uma forma de prevenção em relação a produtos ilícitos e irregularidades. Também houve a fiscalização em relação ao cumprimento dos Decretos Municipal e Estadual em vigência.

Terror na madrugada; taxista se depara com criatura aterrorizante em estrada do Caverá

A ação durou cerca de uma hora e teve a participação de duas guarnições da Brigada Militar.