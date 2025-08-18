Mais uma edição exitosa do Alegrete Grau Fest premia os melhores na bike

Um evento voltado a arte e habilidade do Grau, ou seja, manobras radicais sobre as bikes. Contou com quatro categorias de exposição de bikes, com premiação aos 3 primeiros lugares com troféus, medalhas e brindes.

O domingo (17), em Alegrete foi consolidado mais uma edição do Alegrete Grau Fest realizado na Avenida Freitas Valle, ao lado do Centro Cultural. Em sua 4ª edição, a modalidade deu um salto de adeptos e a cada dia conquistas mais amantes das bikes estilizadas e ganha espaço na cidade. A disputa sadia premiou os melhores. O vereador Paulo Berquó, parceiro do Rolê de Bike esteve presente em mais uma edição.

Confira os vencedores desta edição:

Exposição de Bike Categoria 1

1° Gabriel Mombach (Alegrete)

2° Heuller Rodrigues (Alegrete)

3° Alexandre Folgearini (Alegrete)

Exposição de Bike Categoria 2

1° Lariel Machado (Alegrete)

2° Daniel Triches (Alegrete)

3° Heuller Rodrigues (Alegrete)

Exposição de Bike Categoria 3

1° Matheus Perroni (Uruguaiana)

2° Bruno Gabriel (Uruguaiana)

3° Yago de Almeida (Alegrete)

Exposição de Bike Categoria 4

1° Matheus Crestani (Uruguaiana)

2° Aldo Borges (Uruguaiana)

3° Lucas de Almeida (Uruguaiana)

Campeonato Grau S/Manobras

1° Heuller Rodrigues (Alegrete)

2° Davi Motta (Alegrete)

3° Gabriel Orige (Uruguaiana)

Campeonato Grau C/Manobras

1° Gabriel Orige (Uruguaiana)

2° Davi Motta (Alegrete)

3° Matheus Perroni (Uruguaiana)