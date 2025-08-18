Mais uma edição exitosa do Alegrete Grau Fest premia os melhores na bike

Um evento voltado a arte e habilidade do Grau, ou seja, manobras radicais sobre as bikes. Contou com quatro categorias de exposição de bikes, com premiação aos 3 primeiros lugares com troféus, medalhas e brindes.
O domingo (17), em Alegrete foi consolidado mais uma edição do Alegrete Grau Fest realizado na Avenida Freitas Valle, ao lado do Centro Cultural. Em sua 4ª edição, a modalidade deu um salto de adeptos e a cada dia conquistas mais amantes das bikes estilizadas e ganha espaço na cidade. A disputa sadia premiou os melhores. O vereador Paulo Berquó, parceiro do Rolê de Bike esteve presente em mais uma edição.
Confira os vencedores desta edição:
Exposição de Bike Categoria 1
1° Gabriel Mombach (Alegrete)
2° Heuller Rodrigues (Alegrete)
3° Alexandre Folgearini (Alegrete)
Exposição de Bike Categoria 2
1° Lariel Machado (Alegrete)
2° Daniel Triches (Alegrete)
3° Heuller Rodrigues (Alegrete)
Exposição de Bike Categoria 3
1° Matheus Perroni (Uruguaiana)
2° Bruno Gabriel (Uruguaiana)
3° Yago de Almeida (Alegrete)
Exposição de Bike Categoria 4
1° Matheus Crestani (Uruguaiana)
2° Aldo Borges (Uruguaiana)
3° Lucas de Almeida (Uruguaiana)
Campeonato Grau S/Manobras
1° Heuller Rodrigues (Alegrete)
2° Davi Motta (Alegrete)
3° Gabriel Orige (Uruguaiana)
Campeonato Grau C/Manobras
1° Gabriel Orige (Uruguaiana)
2° Davi Motta (Alegrete)
3° Matheus Perroni (Uruguaiana)